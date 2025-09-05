Όλα τα βλέμματα στον Τσίπρα σήμερα - Τι θα πει στην ομιλία του, η στάση του Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ

Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης και Νέα Εθνική Πυξίδα προτείνει ο Τσίπρας και ζητά τη συμμετοχή «όλων των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων».

Αντώνης Ρηγόπουλος

Όλα τα βλέμματα στον Τσίπρα σήμερα - Τι θα πει στην ομιλία του, η στάση του Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τους τελευταίους μήνες το όνομα του Αλέξη Τσίπρα πλανάται σαν «φάντασμα» πάνω από τον πολιτικό κόσμο της χώρας και αναφέρεται σχεδόν σε κάθε πολιτική συζήτηση καθώς όλοι εκτιμούν ότι η όποια απόφαση λάβει σε σχέση με το αν θα πάρει κάποια ενεργή πολιτική πρωτοβουλία, μπορεί να επηρεάσει το σύνολο των πολιτικών εξελίξεων και να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει ο Αλέξης Τσίπρας απόψε στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε το γεγονός ότι η ομιλία θα γίνει μία μόλις ημέρα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού έχει από μόνη της ιδιαίτερη αξία σε επίπεδο συμβολισμών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα προβεί σε κάποια βαρυσήμαντη ανακοίνωση σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του, όμως από τα όσα πει στο συνέδριο θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις προθέσεις του, ενώ δεν αποκλείεται να στείλει τα δικά του μηνύματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως άλλωστε έχει κάνει σε αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις του στο παρελθόν, και ακόμη εντονότερα στην πρόσφατη συνέντευξή του στη Le Monde.

Τι θα πει στην ομιλία του

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αποψινή του ομιλία, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην απόκλιση της χώρας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες, τονίζοντας ότι η σημερινή πολιτική ευνοεί τον πλούτο και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, ενώ θα χαρακτηρίσει ορισμένες κυβερνητικές επιδόσεις ως «δείκτες ντροπής».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κάνει λόγο για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης, με στόχο η χώρα να μη χάσει το τρένο της σύγκλισης με την Ευρώπη. Μάλιστα, αναμένεται να απευθύνει προειδοποίηση για το ενδεχόμενο, εάν δεν συμβεί αυτό, η χώρα να αντιμετωπίσει μια νέα «υπαρξιακή κρίση».

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο κράτος, την παραγωγή, την εργασία, την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ θα δώσει και ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, θα υπογραμμίσει για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

Η διφορούμενη στάση του Μαξίμου

Η στάση του Μεγάρου Μαξίμου εδώ και μήνες είναι διφορούμενη σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφενός τα στελέχη της κυβέρνησης δείχνουν ιδιαίτερα γρήγορα αντανακλαστικά στο να αντιδρούν μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι «στους μόνους που θα λείψει είναι στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του», είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η ανάγνωση αυτής της στάσης όμως είναι διπλή. Ορισμένοι εκτιμούν πως αυτό δείχνει πως το Μαξίμου «ανησυχεί» για το ενδεχόμενο να βρεθεί απέναντί τους από θέση προέδρου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Μια εντελώς διαφορετική θεώρηση όμως, η οποία εκπορεύεται κυρίως από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από στελέχη αριστερών κομμάτων που δε βλέπουν με θετικό βλέμμα ένα νέο κόμμα Τσίπρα, υποστηρίζει ότι οι αντιδράσεις του Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό είναι τόσο έντονες ακριβώς επειδή «προτιμάει» τον Τσίπρα ως αντίπαλο και τον αναδεικνύει με τρόπο «αντιπαραθετικό», εκτιμώντας ότι μπορεί να τον κερδίσει.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα αντιδράσει και στη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, με δεδομένο το ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ασκήσει σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Άβολο» το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ

Από την άλλη πλευρά, μόνο άνετα δε νιώθουν στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τις τελευταίες ημέρες η έντονη κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η αναφορά του ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, έχουν τοποθετήσει τα στελέχη του κόμματος σε θέση άμυνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής και σημαντικό στέλεχος του κόμματος και ότι οι πρωτοβουλίες του κινούνται στην ίδια κατεύθυνση στην οποία κινείται πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, δύσκολα μπορεί κανείς να «κρύψει» τον προβληματισμό που προκαλεί στην Κουμουνδούρου το γεγονός ότι καλλιεργείται και διατηρείται μια συζήτηση για το ενδεχόμενο το σημαντικότερο στέλεχος του κόμματος να αποχωρήσει «τραβώντας» μαζί του και άλλα στελέχη ώστε να σχηματίσει έναν νέο πολιτικό χώρο.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν μαζί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι χρειάζεται πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει κοινή παρουσία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου ή μιας προοδευτικής απάντησης», είχε δηλώσει ο Σωκράτης Φάμελλος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Action24.

Σημειώνεται ότι εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist θα παραβρεθεί ο Χρήστος Γιαννούλης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επικίνδυνη καταδίωξη στα Γλυκά Νερά: 19χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε περιπολικό

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στον Τσίπρα σήμερα - Τι θα πει στην ομιλία του, η στάση του Μαξίμου και πώς αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το άλμπουμ των διακοπών της

06:32LIFESTYLE

Παρουσιαστές και πάνελ στις επάλξεις - Πότε επιστρέφουν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απλώνει τα «πλοκάμια» της η μαφία του χαλκού: Η στιγμή που ο δράστης κλέβει τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Τσίπρας στο Βελλίδειο: Η κριτική στην κυβέρνηση και το όραμα για την Ελλάδα του 2030

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Όλα πλέον εξαρτώνται από τον Τραμπ - Ανάπτυξη στρατευμάτων από 26 χώρες στην Ουκρανία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης δίχως τέλος για νεαρή γιατρό – 42χρονος της έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Με το «τουρκο-λιβυκό» η Άγκυρα θέλει σε ομηρία την ανατολική Μεσόγειο - Πώς πρέπει να αντιδράσουν Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου στο τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές η Παρασκευή – Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης δίχως τέλος για νεαρή γιατρό – 42χρονος της έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές η Παρασκευή – Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου στο τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας;

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ στους «16» η Εθνική Ελλάδας και μάχη μεταλλίου με Τουρκία - Τα ζευγάρια

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απλώνει τα «πλοκάμια» της η μαφία του χαλκού: Η στιγμή που ο δράστης κλέβει τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Με το «τουρκο-λιβυκό» η Άγκυρα θέλει σε ομηρία την ανατολική Μεσόγειο - Πώς πρέπει να αντιδράσουν Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

06:36LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το άλμπουμ των διακοπών της

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Όλα πλέον εξαρτώνται από τον Τραμπ - Ανάπτυξη στρατευμάτων από 26 χώρες στην Ουκρανία

06:32LIFESTYLE

Παρουσιαστές και πάνελ στις επάλξεις - Πότε επιστρέφουν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ