Όλα τα βλέμματα στον Τσίπρα σήμερα - Τι θα πει στην ομιλία του, η στάση του Μαξίμου και ΣΥΡΙΖΑ

Τους τελευταίους μήνες το όνομα του Αλέξη Τσίπρα πλανάται σαν «φάντασμα» πάνω από τον πολιτικό κόσμο της χώρας και αναφέρεται σχεδόν σε κάθε πολιτική συζήτηση καθώς όλοι εκτιμούν ότι η όποια απόφαση λάβει σε σχέση με το αν θα πάρει κάποια ενεργή πολιτική πρωτοβουλία, μπορεί να επηρεάσει το σύνολο των πολιτικών εξελίξεων και να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομιλία που πρόκειται να εκφωνήσει ο Αλέξης Τσίπρας απόψε στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε το γεγονός ότι η ομιλία θα γίνει μία μόλις ημέρα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού έχει από μόνη της ιδιαίτερη αξία σε επίπεδο συμβολισμών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα προβεί σε κάποια βαρυσήμαντη ανακοίνωση σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του, όμως από τα όσα πει στο συνέδριο θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις προθέσεις του, ενώ δεν αποκλείεται να στείλει τα δικά του μηνύματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως άλλωστε έχει κάνει σε αρκετές δημόσιες παρεμβάσεις του στο παρελθόν, και ακόμη εντονότερα στην πρόσφατη συνέντευξή του στη Le Monde.

Τι θα πει στην ομιλία του

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αποψινή του ομιλία, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην απόκλιση της χώρας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες, τονίζοντας ότι η σημερινή πολιτική ευνοεί τον πλούτο και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, ενώ θα χαρακτηρίσει ορισμένες κυβερνητικές επιδόσεις ως «δείκτες ντροπής».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κάνει λόγο για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης, με στόχο η χώρα να μη χάσει το τρένο της σύγκλισης με την Ευρώπη. Μάλιστα, αναμένεται να απευθύνει προειδοποίηση για το ενδεχόμενο, εάν δεν συμβεί αυτό, η χώρα να αντιμετωπίσει μια νέα «υπαρξιακή κρίση».

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο κράτος, την παραγωγή, την εργασία, την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ θα δώσει και ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, θα υπογραμμίσει για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

Η διφορούμενη στάση του Μαξίμου

Η στάση του Μεγάρου Μαξίμου εδώ και μήνες είναι διφορούμενη σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Αφενός τα στελέχη της κυβέρνησης δείχνουν ιδιαίτερα γρήγορα αντανακλαστικά στο να αντιδρούν μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η φράση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι «στους μόνους που θα λείψει είναι στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του», είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η ανάγνωση αυτής της στάσης όμως είναι διπλή. Ορισμένοι εκτιμούν πως αυτό δείχνει πως το Μαξίμου «ανησυχεί» για το ενδεχόμενο να βρεθεί απέναντί τους από θέση προέδρου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Μια εντελώς διαφορετική θεώρηση όμως, η οποία εκπορεύεται κυρίως από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από στελέχη αριστερών κομμάτων που δε βλέπουν με θετικό βλέμμα ένα νέο κόμμα Τσίπρα, υποστηρίζει ότι οι αντιδράσεις του Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό είναι τόσο έντονες ακριβώς επειδή «προτιμάει» τον Τσίπρα ως αντίπαλο και τον αναδεικνύει με τρόπο «αντιπαραθετικό», εκτιμώντας ότι μπορεί να τον κερδίσει.

Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα αντιδράσει και στη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, με δεδομένο το ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα ασκήσει σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Άβολο» το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ

Από την άλλη πλευρά, μόνο άνετα δε νιώθουν στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τις τελευταίες ημέρες η έντονη κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η αναφορά του ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, έχουν τοποθετήσει τα στελέχη του κόμματος σε θέση άμυνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής και σημαντικό στέλεχος του κόμματος και ότι οι πρωτοβουλίες του κινούνται στην ίδια κατεύθυνση στην οποία κινείται πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο, δύσκολα μπορεί κανείς να «κρύψει» τον προβληματισμό που προκαλεί στην Κουμουνδούρου το γεγονός ότι καλλιεργείται και διατηρείται μια συζήτηση για το ενδεχόμενο το σημαντικότερο στέλεχος του κόμματος να αποχωρήσει «τραβώντας» μαζί του και άλλα στελέχη ώστε να σχηματίσει έναν νέο πολιτικό χώρο.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν μαζί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι χρειάζεται πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει κοινή παρουσία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου ή μιας προοδευτικής απάντησης», είχε δηλώσει ο Σωκράτης Φάμελλος σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Action24.

Σημειώνεται ότι εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist θα παραβρεθεί ο Χρήστος Γιαννούλης.