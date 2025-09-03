Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Αναφορά σε έναν νέο πατριωτισμό έκανε μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Έναν νέο πατριωτισμό «απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους» σημείωσε για να προσθέσει πώς «αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, όπως διευκρινίζεται, αποτελεί απόσπασμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη που έλαβε χώρα στις 19 Ιουνίου του 2025.

