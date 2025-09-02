Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Σωκράτη Φάμελλο στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Ο κύβος ερρίφθη και τελικά ο Χρήστος Γιαννούλης θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στην πολυαναμενόμενη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, μία μόλις ημέρα πριν την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όπως είχε πει μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος χθες σε συνέντευξή του στο Action24, ο ίδιος δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί καθώς θα βρίσκεται σε περιοδεία σε άλλους νομούς. «Είμαι παρών σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου και είμαι στην πρώτη γραμμή και πολλές φορές χρειάστηκε να αλλάξω και το πρόγραμμα για να είμαι εκεί. Στο συνέδριο του Economist, που δεν είναι πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δυστυχώς θα είμαι σε περιοδείες σε άλλους νομούς, δε θα είμαι κάπου κοντά για να προλάβω να πάω, όμως θα υπάρχει εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σαφέστατα, διότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Τι θα πει στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας

Το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ο ίδιος στην πρόσφατη πολυσυζητημένη συνέντευξη, επιμένουν ότι η μοναδική του προτεραιότητα δεν είναι άλλη από την έκδοση του βιβλίου του, αλλά και η ομιλία που θα εκφωνήσει στο συνέδριο του Economist που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.

Μπορεί στην ομιλία του να μην αποκαλύψει νέες λεπτομέρειες για τις προθέσεις του σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του, όμως θεωρείται δεδομένο ότι θα έχει «άρωμα» προσωπικής αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η ομιλία θα γίνει μία ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανεβάσει τους τόνους της κριτικής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη γεγονός που ενδεχομένως να ερμηνευτεί και ως «ηγετική εμφάνιση» και συνεπώς να δώσει από μόνο του νέα τροφή στη σεναριολογία που επικρατεί.

Άλλωστε, εδώ και δύο ημέρες, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί αναρτήσεις με αποσπάσματα από την ομιλία που έκανε στις αρχές του καλοκαιριού στη μεγάλη εκδήλωση του Ινστιτούτου του, με τα οποία ουσιαστικά επιχειρεί να αντιπαρατεθεί με διαφορετικές εκφάνσεις του κυβερνητικού αφηγήματος σε τομείς όπως η οικονομία, η ακρίβεια ή η υγεία.

Διαβάστε επίσης