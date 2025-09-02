Διμέτωπος της κυβέρνησης κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Το κυβερνών κόμμα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «ανακρίβειες, ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και έλλειψη προοπτικής», τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει σημαντική πρόοδο σε επενδύσεις, ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας

Κώστας Τσιτούνας

Διμέτωπος της κυβέρνησης κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΝΔ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για fake news στην οικονομία με αφορμή την μαύρη βίβλο που ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Χαριλάου Τρικούπη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Από την κυβέρνηση υπογραμμίζουν ότι από σήμερα θα αναδεικνύουν την «Μαύρη Βίβλο των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ», αποκαθιστώντας την αλήθεια.

Όπως σημειώνει το Μέγαρο Μαξίμου τα ψεύδη του ΠΑΣΟΚ έχουν ως εξής:

1ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Το αναπτυξιακό θαύμα της Ελλάδας αποδεικνύεται θολό, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηματικά στον τομέα των επενδύσεων μία πορεία χαμηλών πτήσεων».

Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 είναι η χώρα μεταξύ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου επενδύσεων κατά 60,3% όταν στην Ε.Ε υπήρξε στασιμότητα ενώ η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς κατά πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το ΠΑΣΟΚ «βαπτίζει» χαμηλή πτήση, την πρώτη θέση της Ελλάδας στην αύξηση των επενδύσεων αλλά και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 18% σε περίπου 8%.

2ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδηµάτων προς τον µέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου αποµακρύνεται».

Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, και της κατά κεφαλή κατανάλωσης, γι' αυτό και έχει μπει σε τροχιά επιταχυνόμενης σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού) αυξήθηκε κατά 11,2%, που είναι η έβδομη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ των 27, σχεδόν τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,1%) και τετραπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3%).

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 71% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το παρέδωσε στο 66%. Παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και την παρέδωσε στο 77%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 66% και την έχει ανεβάσει (το 2024) στο 70% ενώ παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 77% και την έχει αυξήσει στο 81%.

3ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Σταθερά η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο κόστος ζωής»

Η αλήθεια: Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό, την περίοδο 2019-2024 η Ελλάδα παρουσιάζει τον τέταρτο χαμηλότερο, στην Ένωση, ρυθμό σωρευτικής αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (16,4%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 23,4%).

4ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Η ανάπτυξη στηρίζεται στην αύξηση των ανισοτήτων ενισχύοντας το εισόδηµα κεφαλαίου έναντι του εισοδήµατος από εργασία».

Η αλήθεια: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Income and living conditions), όλα τα εισοδηματικά στρώματα έχουν δει σημαντική σωρευτική πραγματική αύξηση στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους, με την ποσοστιαία αυτή αύξηση αυτή να είναι υψηλότερη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού την περίοδο 2019-2024 κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ την ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό (οριακή μείωση -0,1%).

5ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις στη χώρα µας, πολύ λίγες από αυτές –και συνεχώς µειούµενες– αφορούν στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων ενώ οι περισσότερες αφορούν στην αγορά κυρίως κατοικιών και ξενοδοχειακών µονάδων».

Η αλήθεια: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα την εξαετία 2019-2024 είναι μεγαλύτερες από τα προηγούμενα δεκαεπτά χρόνια μαζί (32,2 δισ, έναντι 30,7 δισ). Την περίοδο 2019-2024 το μέσο ποσοστό της κατηγορίας «Ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων» στο σύνολο των Ξένων Αμεσων Επενδύσεων ανέρχεται σε 14,7%, ενώ η κατηγορία «Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης” έχει μέσο μερίδιο της τάξης του 4,6%. Παράλληλα, μεγάλη είναι η αύξηση του μέσου μεριδίου της μεταποίησης από 5,1% την περίοδο 2015-2018 σε 12%, των υπηρεσιών ενημέρωσης και επικοινωνίας (από αποεπένδυση σε θετικό μερίδιο 6%), και άλλων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενες αξίας όπως επαγγελματικές, επιστημονικές, και τεχνικές υπηρεσίες (οι οποίες και αυτές πέρασαν από αποεπένδυση σε θετικό μερίδιο). Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς δραστηριότητες με υψηλότερη προστιθεμένη αξία.

Απαντήσεις σε Τσίπρα για τη φτώχεια

Στο στόχαστρο της Ηρώδου Αττικού έχει μπει και ο Αλέξης Τσίπρας: «Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που κρίθηκε πολύ αυστηρά από τους πολίτες κι ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «απορρίφθηκε» από τους πολίτες και στις εκλογές του 2023», είναι τα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος ζητά από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πρωτίστως την αυτοκριτική του: «Ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει αντί για αυτοκριτική, να ζητά από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν, γιατί δεν είχαν «εκτιμήσει» πόσο καλύτερα ζούσαμε ή πόσο πιο «πλούσιοι» γίναμε.

Το ποσοστό φτώχειας υπολογίζεται με βάση το διάμεσο εισόδημα, δηλαδή πόσο είναι το διάμεσο εισόδημα σε μία ή μια άλλη χρονική περίοδο, στο οποίο υπολογίζονται και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι, άπαντες. Το διάμεσο εισόδημα στη χώρα μας έχει αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους 28%».

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπενθυμίζουν και τον διαβόητο νόμο Κατρούγκαλου: «Ο κ. Τσίπρας μας λέει ότι μας έκανε πλουσιότερους. Ο Πρωθυπουργός ο οποίος θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε φόρους και αύξησε ή επέβαλε 30 φορολογικούς συντελεστές, έφερε την προσωπική διαφορά, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, το οποίο έβαζε περίπου 30% σαν φόρο σε ασφαλιστικές εισφορές»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

06:40LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Το στοίχημα της πρωινής ζώνης με Στάθη-Λιάγκα και το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

«Πονοκέφαλος» το κόστος των σχολικών: «1.200 ευρώ για να ξεκινήσει ένα παιδί να περάσει την πόρτα του σχολείου»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ερμηνεύουν οι αναλυτές τη συνάντηση Πούτιν, Μόντι και Σι Τζινπίνγκ

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν

06:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέσσερα χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη: «Ο τελευταίος ανένταχτος επαναστάτης που ήθελε τους Έλληνες ενωμένους»

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα μάτια στραμμένα στον Τσίπρα: Τι λένε τα τελευταία σενάρια, πώς αντιδρούν τα κόμματα και η περίπλοκη θέση του ΣΥΡΙΖΑ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διμέτωπος της κυβέρνησης κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το πρόβλημα στο GPS στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν μόνο η αρχή; Η προ ημερών προειδοποίηση και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών πτήσεων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

05:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Στο νοσοκομείο 22χρονος με τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης – Με μελτέμια και άνοδο της θερμοκρασίας η Τρίτη – Πότε θα επιστρέψουν οι βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Ασύλληπτη τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση ισοπέδωσε χωριό – Τουλάχιστον 1.000 νεκροί

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν το πρόβλημα στο GPS στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν μόνο η αρχή; Η προ ημερών προειδοποίηση και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών πτήσεων

01:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανησύχησα βρε παιδί μου…» – Το νέο μήνυμα του τραγουδιστή

06:40LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Το στοίχημα της πρωινής ζώνης με Στάθη-Λιάγκα και το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου

06:32ΕΛΛΑΔΑ

«Πονοκέφαλος» το κόστος των σχολικών: «1.200 ευρώ για να ξεκινήσει ένα παιδί να περάσει την πόρτα του σχολείου»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ερευνούν αν η 45χρονη οδηγός της Porsche έκανε κόντρες με άλλο όχημα - Τι λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της 26χρονης

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Ασύλληπτη τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση ισοπέδωσε χωριό – Τουλάχιστον 1.000 νεκροί

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα μάτια στραμμένα στον Τσίπρα: Τι λένε τα τελευταία σενάρια, πώς αντιδρούν τα κόμματα και η περίπλοκη θέση του ΣΥΡΙΖΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ