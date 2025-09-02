Διμέτωπος της κυβέρνησης κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Η ΝΔ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για fake news στην οικονομία με αφορμή την μαύρη βίβλο που ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Χαριλάου Τρικούπη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Από την κυβέρνηση υπογραμμίζουν ότι από σήμερα θα αναδεικνύουν την «Μαύρη Βίβλο των ψεμάτων του ΠΑΣΟΚ», αποκαθιστώντας την αλήθεια.

Όπως σημειώνει το Μέγαρο Μαξίμου τα ψεύδη του ΠΑΣΟΚ έχουν ως εξής:

1ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Το αναπτυξιακό θαύμα της Ελλάδας αποδεικνύεται θολό, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηματικά στον τομέα των επενδύσεων μία πορεία χαμηλών πτήσεων».

Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 είναι η χώρα μεταξύ των 27 μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου επενδύσεων κατά 60,3% όταν στην Ε.Ε υπήρξε στασιμότητα ενώ η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμούς κατά πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το ΠΑΣΟΚ «βαπτίζει» χαμηλή πτήση, την πρώτη θέση της Ελλάδας στην αύξηση των επενδύσεων αλλά και στη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 18% σε περίπου 8%.

2ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδηµάτων προς τον µέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου αποµακρύνεται».

Η αλήθεια: Η Ελλάδα την περίοδο 2019-2024 παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, και της κατά κεφαλή κατανάλωσης, γι' αυτό και έχει μπει σε τροχιά επιταχυνόμενης σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δηλαδή μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού) αυξήθηκε κατά 11,2%, που είναι η έβδομη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ των 27, σχεδόν τριπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4,1%) και τετραπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (3%).

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 71% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και το παρέδωσε στο 66%. Παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και την παρέδωσε στο 77%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε το κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 66% και την έχει ανεβάσει (το 2024) στο 70% ενώ παρέλαβε την κατά κεφαλή κατανάλωση στο 77% και την έχει αυξήσει στο 81%.

3ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Σταθερά η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο κόστος ζωής»

Η αλήθεια: Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό, την περίοδο 2019-2024 η Ελλάδα παρουσιάζει τον τέταρτο χαμηλότερο, στην Ένωση, ρυθμό σωρευτικής αύξησης του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (16,4%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 23,4%).

4ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Η ανάπτυξη στηρίζεται στην αύξηση των ανισοτήτων ενισχύοντας το εισόδηµα κεφαλαίου έναντι του εισοδήµατος από εργασία».

Η αλήθεια: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Income and living conditions), όλα τα εισοδηματικά στρώματα έχουν δει σημαντική σωρευτική πραγματική αύξηση στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημά τους, με την ποσοστιαία αυτή αύξηση αυτή να είναι υψηλότερη στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Ως αποτέλεσμα, έχει μειωθεί το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού την περίοδο 2019-2024 κατά σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ την ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό (οριακή μείωση -0,1%).

5ο Fake news του ΠΑΣΟΚ: «Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις στη χώρα µας, πολύ λίγες από αυτές –και συνεχώς µειούµενες– αφορούν στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων ενώ οι περισσότερες αφορούν στην αγορά κυρίως κατοικιών και ξενοδοχειακών µονάδων».

Η αλήθεια: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα την εξαετία 2019-2024 είναι μεγαλύτερες από τα προηγούμενα δεκαεπτά χρόνια μαζί (32,2 δισ, έναντι 30,7 δισ). Την περίοδο 2019-2024 το μέσο ποσοστό της κατηγορίας «Ιδιωτικές αγοραπωλησίες ακινήτων» στο σύνολο των Ξένων Αμεσων Επενδύσεων ανέρχεται σε 14,7%, ενώ η κατηγορία «Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης” έχει μέσο μερίδιο της τάξης του 4,6%. Παράλληλα, μεγάλη είναι η αύξηση του μέσου μεριδίου της μεταποίησης από 5,1% την περίοδο 2015-2018 σε 12%, των υπηρεσιών ενημέρωσης και επικοινωνίας (από αποεπένδυση σε θετικό μερίδιο 6%), και άλλων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενες αξίας όπως επαγγελματικές, επιστημονικές, και τεχνικές υπηρεσίες (οι οποίες και αυτές πέρασαν από αποεπένδυση σε θετικό μερίδιο). Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς δραστηριότητες με υψηλότερη προστιθεμένη αξία.

Απαντήσεις σε Τσίπρα για τη φτώχεια

Στο στόχαστρο της Ηρώδου Αττικού έχει μπει και ο Αλέξης Τσίπρας: «Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που κρίθηκε πολύ αυστηρά από τους πολίτες κι ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «απορρίφθηκε» από τους πολίτες και στις εκλογές του 2023», είναι τα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος ζητά από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πρωτίστως την αυτοκριτική του: «Ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει αντί για αυτοκριτική, να ζητά από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν, γιατί δεν είχαν «εκτιμήσει» πόσο καλύτερα ζούσαμε ή πόσο πιο «πλούσιοι» γίναμε.

Το ποσοστό φτώχειας υπολογίζεται με βάση το διάμεσο εισόδημα, δηλαδή πόσο είναι το διάμεσο εισόδημα σε μία ή μια άλλη χρονική περίοδο, στο οποίο υπολογίζονται και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι, άπαντες. Το διάμεσο εισόδημα στη χώρα μας έχει αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους 28%».

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπενθυμίζουν και τον διαβόητο νόμο Κατρούγκαλου: «Ο κ. Τσίπρας μας λέει ότι μας έκανε πλουσιότερους. Ο Πρωθυπουργός ο οποίος θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε φόρους και αύξησε ή επέβαλε 30 φορολογικούς συντελεστές, έφερε την προσωπική διαφορά, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου, το οποίο έβαζε περίπου 30% σαν φόρο σε ασφαλιστικές εισφορές»