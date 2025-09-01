Νέα επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα: «Δεν θα κριθούμε από το αν θα τον έχουμε αντίπαλο»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού χαρακτηρίζοντας τον λαϊκιστή που κατάφερε εκείνα τα χρόνια (2015) και εκμεταλλεύτηκε μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα.



«Επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό, στο να συναρπάσει ένα μέρος του κόσμου με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά αυτά τα έχει γράψει, ξέρετε, η ιστορία. Θα τα αποτυπώσει ο ιστορικός του μέλλοντος, με έναν αντικειμενικό τρόπο», είπε ο κ. Παύλος Μαρινάκης ενώ απαντώντας στην χθεσινή ανάρτηση Τσίπρα για την οικονομία τόνισε: «ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εκρίθη πολύ αυστηρά από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια, ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκρίθη, ακόμα πιο αυστηρά και «απορρίφθηκε» από τους πολίτες στις εκλογές του 2023. Συνήθως αυτός ο οποίος φεύγει από την εξουσία ή «τιμωρείται» με την ψήφο των πολιτών πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Ο κ. Τσίπρας επιλέγει αντί για αυτοκριτική, ουσιαστικά να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί δεν τον στήριξαν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τέλος υποβάθμισε την παρουσία του κ. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή λέγοντας: «Δεν νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο. Νομίζω ότι η δική μας δουλειά είναι να δίνουμε παραδοτέα στους πολίτες, να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες ζωής τους, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Από αυτό θα κριθούμε και όχι από το ποιον θα έχουμε αντίπαλο».