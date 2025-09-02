«Πυρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα»

Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με φόντο τα όσα ακούγονται για ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε για τον Αλέξη Τσίπρα «μακάρι να κάνει το απονενοημένο διάβημα (να ιδρύσει κόμμα) για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος».

Αμέσως μετά, συμπλήρωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι «26 μήνες βουλευτής και είναι άφωνος ενώ εισπράττει τη βουλευτική αποζημίωση».

Κλείνοντας, αναφορικά με την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνει τελικά. Μακάρι να το κάνει. Ένας ενεργός βουλευτής που είναι βωβός στη Βουλή, λέει ότι του λείπει η πολιτική, αλλά εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα». Επανέλαβε μάλιστα, πως το όνομα του νέου κόμματος θα είναι λαγούμι.

