Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα Τσίπρα θα το λένε «Το Λαγούμι», του λείπουν τα φράγκα όχι η πολιτική

Μύδροι κατά πάντων από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας 

Newsbomb

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα Τσίπρα θα το λένε «Το Λαγούμι», του λείπουν τα φράγκα όχι η πολιτική
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Είναι δύο χρόνια και δύο μήνες βουλευτής δεν έχει πατήσει στη Βουλή δεν έχει κάνει καμία ομιλία, κάνει ζωάρα και εισπράττει αποζημίωση. Αλλά φαίνεται δεν του φτάνουν αυτά. Όταν λέει ενεργός πολιτικός ότι του λείπει η πολιτική εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας», είπε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα.

Έκανε έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας μιλώντας στο OPEN και τόνισε ότι «ο Τσίπρας βλέπει την πολιτική ως μπίζνες».

Κατά τα λοιπά ζήτησε εξηγήσεις για την επιστολική ψήφο στην ψηφοφορία για την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Πρέπει να κατατεθεί νέα πρόταση για προανακριτική επιτροπή, θα στηρίξω αν υπάρξει και από το ΠΑΣΟΚ και από τα άλλα κόμματα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν πάει ούτε τουαλέτα βουλευτής της ΝΔ αν δεν πάρει την άδεια Μητσοτάκη», σχολίασε και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διαλύσει την Βουλή και θα πάει σε εκλογές, μπορεί και μέσα στο 2025 λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου και αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή είπε: «Δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Αν το επιχειρήσει θα συντριβεί εκλογικά γιατί θα δείξει ότι φοβάται την αντιπολίτευση»

«Ο κ. Μητσοτάκης τρώει με χρυσά κουτάλια και κρατάει κάποια ψίχουλα και νομίζει ότι ο κόσμος είναι χαζός. Πρέπει να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες, να υπάρξει αυστηρότατος έλεγχος στις τράπεζες, να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών, να ανακουφιστεί η κοινωνία», υπογράμμισε.

Για τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι προκύπτει ότι «η νεολαία είναι πιο ενεργή και θα ψηφίσει. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι πρώτη στη νεολαία»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο Ελληνοαμερικανός γιατρός, Δημήτρης Δασκαλάκης, από τα CDC

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί: Χτυπήσαμε ρωσικό πλοίο στη Θάλασσα του Αζοφ - Βίντεο

13:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Έρχονται μειώσεις τιμών μετά την πτώση της χονδρικής

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον ελλιμενισμό του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος από τον θάνατο των δύο 16χρονων στο φρικτό τροχαίο - Ψαχνούν γιατί το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

12:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase ο Ολυμπιακός - Η ώρα & το κανάλι της κλήρωσης

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΙΧ έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα - Συνελήφθη 31χρονος οδηγός

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα Τσίπρα θα το λένε «Το Λαγούμι», του λείπουν τα φράγκα όχι η πολιτική

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε μόνο τον 5χρονο αδελφό της - Πώς τον έσωσαν οι αστυνομικοί

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Πολλά τα ερωτήματα για τη δεύτερη εστία

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ - Ριέκα: Για την ανατροπή στην «καυτή» Τούμπα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

12:34ΥΓΕΙΑ

Ελληνικά αυγά: «Προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές όχι καρκίνο» καθησυχάζει ειδικός

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακαδημαϊκή έδρα για την μελέτη του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Υπογραφή μνημονίου παρουσία Μητσοτάκη

12:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: Το συγκινητικό μήνυμα Πολονάρα - «Θα φωνάζω απ’ το νοσοκομείο»

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα έργα στη Θεσσαλονίκη

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Επίδειξη ισχύος: Ο Πούτιν, ο Σι και ο Κιμ σε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

12:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τα χρήματα που θα πάρουν οι πράσινοι

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπόλαρης για Μονή Σινά: Ο κόσμος το 'χει τούμπανο - Τι είπε για τραμπούκους και γεροντική άνοια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δύο χωριά βυθισμένα στο πένθος από τον θάνατο των δύο 16χρονων στο φρικτό τροχαίο - Ψαχνούν γιατί το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οδηγούσε ο 16χρονος, συνεπιβάτιδα η 16χρονη - Πώς έγινε το τροχαίο με τα δύο νεκρά παιδιά

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Άγριας καβγάς σε παραλία του Πηλίου λόγω... γυμνισμού - Τρεις συλλήψεις

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται καύσωνας εξπρές με 40άρια αρχές Σεπτεμβρίου - Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα έργα στη Θεσσαλονίκη

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα Τσίπρα θα το λένε «Το Λαγούμι», του λείπουν τα φράγκα όχι η πολιτική

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τα νέα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα με τους δύο νεκρούς 16χρονους - Σοκάρουν οι φωτογραφίες

10:06LIFESTYLE

Αν Χάθαγουεϊ: Επική τούμπα στα γυρίσματα της ταινίας «The Devil Wears Prada» - Η ηθοποιός έπεσε σε σκάλα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Δίνει μάχη η 11χρονη για τη ζωή της στο Ιπποκράτειο - Θρήνος για τον θάνατο της 9χρονης αδελφής της

08:57LIFESTYLE

Περιπέτεια υγείας για τον Στάθη Μαντζώρο - Νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Επιστολή Αρχιεπισκόπου στον Σίσι για βοήθεια, «Θα μείνουμε έξω από τη Μονή μέχρι θανάτου», λένε οι αντιδρώντες μοναχοί - Το προηγούμενο εγκεφαλικό του Δαμιανού

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Μπόλαρης για Μονή Σινά: Ο κόσμος το 'χει τούμπανο - Τι είπε για τραμπούκους και γεροντική άνοια

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Η μητέρα του 23χρονου εργαζόταν στο καθολικό σχολείο όπου άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 2 παιδιά και τραυματίζοντας 17

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε μόνο τον 5χρονο αδελφό της - Πώς τον έσωσαν οι αστυνομικοί

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ