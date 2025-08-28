Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα Τσίπρα θα το λένε «Το Λαγούμι», του λείπουν τα φράγκα όχι η πολιτική

«Είναι δύο χρόνια και δύο μήνες βουλευτής δεν έχει πατήσει στη Βουλή δεν έχει κάνει καμία ομιλία, κάνει ζωάρα και εισπράττει αποζημίωση. Αλλά φαίνεται δεν του φτάνουν αυτά. Όταν λέει ενεργός πολιτικός ότι του λείπει η πολιτική εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας», είπε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα.

Έκανε έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας μιλώντας στο OPEN και τόνισε ότι «ο Τσίπρας βλέπει την πολιτική ως μπίζνες».

Κατά τα λοιπά ζήτησε εξηγήσεις για την επιστολική ψήφο στην ψηφοφορία για την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Πρέπει να κατατεθεί νέα πρόταση για προανακριτική επιτροπή, θα στηρίξω αν υπάρξει και από το ΠΑΣΟΚ και από τα άλλα κόμματα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν πάει ούτε τουαλέτα βουλευτής της ΝΔ αν δεν πάρει την άδεια Μητσοτάκη», σχολίασε και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διαλύσει την Βουλή και θα πάει σε εκλογές, μπορεί και μέσα στο 2025 λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου και αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή είπε: «Δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Αν το επιχειρήσει θα συντριβεί εκλογικά γιατί θα δείξει ότι φοβάται την αντιπολίτευση»

«Ο κ. Μητσοτάκης τρώει με χρυσά κουτάλια και κρατάει κάποια ψίχουλα και νομίζει ότι ο κόσμος είναι χαζός. Πρέπει να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες, να υπάρξει αυστηρότατος έλεγχος στις τράπεζες, να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών, να ανακουφιστεί η κοινωνία», υπογράμμισε.

Για τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι προκύπτει ότι «η νεολαία είναι πιο ενεργή και θα ψηφίσει. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι πρώτη στη νεολαία»

