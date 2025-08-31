Αλέξης Τσίπρας: Με ποιους συνομιλεί για το νέο κόμμα - Τα πρόσωπα - κλειδιά

Σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό σκηνικό και ιδιαίτερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς έχει προκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με τη συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική «Le Monde» ουσιαστικά προανήγγειλε την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή.

Ο πρώην πρωθυπουργός δέχθηκε επιθέσεις «σκληρού ροκ» από το Μαξίμου, ενώ σε Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου επικράτησαν αμηχανία και προβληματισμός. Οι αντιδράσεις μάλλον ικανοποίησαν παρά αποθάρυναν το επιτελείο του ενώ ο ίδιος βάζει τις τελευταίες πινελιές στο βιβλίο του, αν και αυτό που πραγματικά γράφεται «πίσω από τις λέξεις» είναι το πολιτικό του comeback.

Διπλή στόχευση

Μέσα από διακριτικές επαφές, σφιχτό εσωτερικό κύκλο και έντονο παρασκήνιο, ο πρώην πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει να επιλέγει ποιοι θα βρεθούν στο πλάι του όταν ξεδιπλώσει το νέο πολιτικό του εγχείρημα.

Σύμφωνα με τη Realnews υπάρχει διπλή στόχευση: αξιοποίηση παλαιών, έμπιστων συνεργατών και ανάδειξη προσώπων που συμβολίζουν την ανανέωση, την τεχνοκρατία και την αξιοπιστία.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται ονόματα που έχουν δοκιμαστεί πολιτικά και έχουν διατηρήσει στενή σχέση με τον Αλ. Τσίπρα, ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Όλγα Γεροβασίλη, με μακρά διαδρομή δίπλα του, αναφέρεται σχεδόν από όλους ως πρόσωπο-κλειδί στο νέο κύμα. Παρόμοιο ρόλο φαίνεται να διεκδικεί ο Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και νυν εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., με χαμηλό προφίλ αλλά ενεργό ρόλο στον εσωκομματικό διάλογο.

Στο κάδρο βρίσκονται επίσης ο Γιώργος Καραμέρος, με πρόσφατη κοινοβουλευτική παρουσία και αυτοδιοικητική εμπειρία, ο Κώστας Μπάρκας, που εκπροσωπεί τη δυτική Ελλάδα, καθώς και ο Νικόλας Φαρσαρινός, ευρωβουλευτής που έχει αποσπάσει θετικά σχόλια για τις παρεμβάσεις του σε ευρωπαϊκά θέματα.

Στους βουλευτές που φέρονται να «περιμένουν σινιάλο» περιλαμβάνονται ακόμη ο Κώστας Αρβανίτης, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Ψυχογιός, με αρκετούς να βλέπουν τον Σωκράτη Φάμελλο έναν πιθανό «σύμμαχο» στη συνέχεια.

Κόκκινες γραμμές

Η συγκρότηση του νέου πολιτικού σχήματος συνοδεύεται ωστόσο και από αποκλεισμούς. Ο Αλ. Τσίπρας σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό έχει ήδη θέσει κόκκινες γραμμές. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς θα είναι εκτός, με τις σχέσεις να έχουν διαρραγεί πλήρως.

Περίπλοκη είναι η στάση του απέναντι στιυς Αλέξη Χαρίτση και Έφη Αχτσιόγλου καθώς οι μεταξύ τους διαφορές οξύνθηκαν το καλοκαίρι του 2023 ωστόσο υπάρχουν ακόμη δίαυλοι επικοινωνίας.

Η περίπτωση του Δημήτρη Τζανακόπουλου δείχνει πιο δύσκολη, ενώ η παλιά «Ομπρέλα» με στελέχη όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος Σκουρλέτης φαίνεται να έχει τεθεί εκτός σχεδιασμού. Συζητήσεις φέρεται να έχουν γίνει με τη Λούκα Κατσέλη η οποία έχει ιστορική σχέση εμπιστοσύνης με τον Αλ. Τσίπρα. Ενδιαφέρον καταγράφεται με τον Χάρη Καστανίδη, βουλευτή με βαθιά κοινοβουλευτική εμπειρία και σταθερές δημοκρατικές αρχές, αλλά και για τον Ηλία Μόσιαλο, που έχει θετικό αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο ως τεχνοκράτης.

Πηγές αναφέρουν ότι σε αυτόν τον «προθάλαμο» επεξεργάζονται και άλλες περιπτώσεις, είτε πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ είτε και ανεξαρτήτων φωνών του χώρου που αναζητούν νέα πολιτική στέγη.

Ένα από τα βασικά στοιχήματα του Αλ. Τσίπρα είναι η αποφυγή των γνωστών πολιτικών στερεοτύπων. Το νέο κόμμα δεν θα πρέπει να μοιάζει «παλιό», και ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να είναι εμφανώς ελιτίστικο. Η ισορροπία αυτή φαίνεται να επιδιώκεται με πρόσωπα που συνδυάζουν εμπειρία στη δημόσια διοίκηση ή επαφή με τον κοινωνικό ιστό.

Ακούγονται έντονα ονόματα όπως του Ξενοφώντα Κοντιάδη, του Γιώργου Σωτηρέλη, αλλά και του Φραγκίσκου Κουντεντάκη και του Τάκη Κορκολή, ενώ παλαιοί γνώριμοι όπως ο Δημήτρης Λιάκος και ο Γιώργος Χουλιαράκης επιστρέφουν στο προσκήνιο ως σύμβουλοι στρατηγικής. Συνομιλητές του Αλ. Τσίπρα επιμένουν ότι τουλάχιστον επτά καθηγητές πανεπιστημίου έχουν δεχθεί ανεπίσημες κρούσεις, ενώ εντοπίζονται και δημοσιογράφοι και αναλυτές από τον κεντροαριστερό χώρο που ενδέχεται να ενσωματωθούν επικοινωνιακά.