Αλέξης Τσίπρας: Τα τελευταία σενάρια, πώς αντιδρούν τα κόμματα και η περίπλοκη θέση του ΣΥΡΙΖΑ

Μαζί με την επιστροφή στην καθημερινότητα του φθινοπώρου, επανέρχονται δυναμικά και τα πολιτικά σενάρια για την επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο πολιτικό φορέα.

Οργιάζουν τα σενάρια

Το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ο ίδιος στην πρόσφατη πολυσυζητημένη συνέντευξη, επιμένουν ότι η μοναδική του προτεραιότητα δεν είναι άλλη από την έκδοση του βιβλίου του, αλλά και η ομιλία που θα εκφωνήσει στο συνέδριο του Economist που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.

Μπορεί στην ομιλία του λοιπόν να μην αποκαλύψει νέες λεπτομέρειες για τις προθέσεις του σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του, όμως θεωρείται δεδομένο ότι θα έχει «άρωμα» προσωπικής αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η ομιλία θα γίνει μία ημέρα πριν την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανεβάσει τους τόνους της κριτικής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη γεγονός που ενδεχομένως να ερμηνευτεί και ως «ηγετική εμφάνιση» και συνεπώς να δώσει από μόνο του νέα τροφή στη σεναριολογία που επικρατεί.

Πάντως, ο ρυθμός με τον οποίο διασπείρονται πληροφορίες για τους παρασκηνιακούς σχεδιασμούς που φέρονται να γίνονται, είναι ραγδαίος.

Χωρίς τίποτα και κανείς να επιβεβαιώνει ότι όλα τα σενάρια που διακινούνται είναι έγκυρα, οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η όποια ενδεχόμενη κίνηση Τσίπρα δεν θα ανακοινωθεί προτού εκδοθεί το βιβλίο του, συνεπώς η ανακοίνωση του νέου φορέα μετατοπίζεται προς το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σκοπός της «θολής» εικόνας γύρω από τον χρόνο της ανακοίνωσης του νέου φορέα, είναι ακριβώς το να υπάρξει αιφνιδιασμός προς τους πολιτικούς αντιπάλους του Αλέξη Τσίπρα και ιδιαίτερα προς τη ΝΔ.

Παράλληλα όμως, διακινούνται πληροφορίες και σενάρια σχετικά με τα πρόσωπα που θα επανδρώσουν το νέο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο όμως θα προσπαθήσει να μην ταυτιστεί συγκεκριμένα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά συνολικά με τον ευρύτερο πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, πρόσωπα όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χάρης Καστανίδης, η Λούκα Κατσέλη, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Κώστας Μπάρκας και ο Νικόλας Φαραντούρης, είναι πρόσωπα που υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να βρεθούν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα όταν (και αν) τελικά αποφασίσει να κινηθεί αυτόνομα στην κεντρική σκηνή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε κάθε περίπτωση πάντως όλα συνηγορούν στο ότι οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι στο φημολογούμενο νέο εγχείρημα.

Προβληματισμός στο πολιτικό σύστημα

Η επανενεργοποίηση Τσίπρα φαίνεται να απασχολεί έντονα και τα κομματικά επιτελεία όλων των κομμάτων, παρά την αναμενόμενη φαινομενική αδιαφορία που επιδεικνύουν τα στελέχη τους όταν ερωτώνται για το αν τους προβληματίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από την πλευρά της πάντως, η κυβέρνηση δεν αντιδρά με αδιαφορία, αλλά με επιθετικότητα, αν κρίνει κανείς από τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Στην τελευταία του αναφορά στο θέμα, κατά το χθεσινό briefing, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «συνήθως αυτός ο οποίος φεύγει από την εξουσία ή "τιμωρείται" με την ψήφο των πολιτών πρέπει να κάνει αυτοκριτική». Αντιθέτως, όπως είπε, «ο κ. Τσίπρας επιλέγει αντί για αυτοκριτική ουσιαστικά να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους γιατί δεν τον στήριξαν, γιατί δεν είχαν εκτιμήσει πόσο καλύτερα ζούσαν, πόσο πιο πλούσιοι έγιναν». Άλλωστε, λίγες μόνο ημέρες νωρίτερα, είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «στους μόνους που θα λείψει είναι στους 17.000 βαρυποινίτες και βιαστές που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του».

Από την άλλη πλευρά, αυτή της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι δεν ανησυχεί καθόλου για το ενδεχόμενο να επανενεργοποιηθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην πρωθυπουργός.

Πιο περίπλοκη όμως είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς όλη αυτή η συζήτηση διεξάγεται την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, μιλώντας στο Action24 χθες το βράδυ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος μίλησε πιο ανοιχτά από ποτέ ως τώρα για το ζήτημα, χωρίς φυσικά να θέτει στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα αλλά περιγράφοντάς τον ως σύμμαχο σε μια κοινή μάχη.

Όπως είπε, «όλοι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες, πολύ δε περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας που έχει το πολιτικό βάρος και την πολιτική αξία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Θα επεδίωκε κανείς να έχει ενεργότερη συμμετοχή», ενώ σημείωσε με νόημα ότι τα περί νέου κόμματος είναι «εικασίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν έχουν απαντηθεί».

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν μαζί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι χρειάζεται πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει κοινή παρουσία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου ή μιας προοδευτικής απάντησης», κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.

