Ο Φάμελλος για τα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος Τσίπρα

Στα σενάρια που φέρουν τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να προχωράει στην ίδρυση νέου κόμματος μετά την τελευταία του συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, στην οποία δήλωσε ότι του λείπει η ενεργός πολιτική, τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Όλοι έχουν δυνατότητα να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες. Πολύ δε περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός που έχει και το πολιτικό βάρος και την πολιτική αξία να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες» επισήμανε ο κ. Φάμελλος.

Έσπευσε να σημειώσει πως η συζήτηση δεν γίνεται με εικασίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Περαιτέρω τόνισε με νόημα πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ και είναι στέλεχος του κόμματος και πως έχει ήδη συμφωνήσει για κοινή παρουσία ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου.

Ερωτηθείς αν παραβρεθεί την Παρασκευή ο ίδιος στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως είναι παρών σε όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν θα είνια σε αυτή καθώς θα βρίσκεται σε περιοδεία. Ωστόσο, προσέθεσε, θα βρίσκεται εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης