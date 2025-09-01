Ο Δένδιας που δεν "μασάει", ο Τσίπρας που βάζει γκολ από τα αποδυτήρια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα βραχιολάκια

Ο Δένδιας που δεν «μασάει»

Η εμμονή των Τούρκων με το Νίκο Δένδια δεν είναι κάτι καινούργιο. Πολλές φορές, ακόμα και ο ίδιος ο Ερντογάν προσπάθησε να σπείρει εσωτερική διχόνοια στην ελληνική κυβέρνηση ζητώντας εμμέσως πλην σαφώς την αποπομπή του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μόνο που ο Δένδιας αλλά και ο Μητσοτάκης είναι αρκετά έμπειροι για να τσιμπήσουν στις τουρκικές κουτοπονηριές. Ειδικά ο Δένδιας δεν μασάει από τέτοιες μπουνταλάδικες επιθέσεις.

Ο Τσίπρας βάζει γκολ από τα αποδυτήρια

Βάζει γκολ από τα αποδυτήρια", αυτό μου έλεγε παλαιός γαλάζιος κοινοβουλευτικός (ουχί καραμανλικός για να σας προλάβω) για τον Αλέξη Τσίπρα και για το γεγονός ότι βρίσκεται μια ανάσα πίσω από τον Μητσοτάκη στη δημοσκόπηση της Interview. Κι όλα αυτά χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα. «Κακώς τον υποτιμούν ορισμένοι στη ΝΔ. Στο τέλος θα βρεθούν προ εκπλήξεων», μου επεσήμανε ο φίλος μου ο νεοδημοκράτης.

Ο cool Ανδρουλάκης

Ο Νίκος θα... σφυρίζει αδιάφορα μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας. Η "γραμμή" της Χαριλάου Τρικούπη είναι να υποβαθμίζεται η επιστροφή του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και να μην δείχνει αγχωμένος ο Ανδρουλάκης. «Πρόεδρε να είσαι cool και ψύχραιμος και να μην του κάνεις ούτε αρνητική διαφήμιση», είναι οι συμβουλές των στενών συνεργατών του.

Διπλό χτύπημα

Θέλουμε να σας μεταφέρουμε η μια πληροφορία που μας ήλθε την Παρασκευή. Και η πληροφορία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ετοιμάζεται για «μεγαλειώδη» κίνηση μετά τη ΔΕΘ που θα έχει στο μενού και … βραχιολάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει ήδη έτοιμες νέες δικογραφίες που αφορούν πολύ κόσμο αλλά και … πολιτικά πρόσωπα μη αποκλειόμενου Υπουργού. Την ίδια στιγμή τρέχει και την υπόθεση με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης όπου φαίνεται ότι εκεί θα μπλέξουν διάφοροι αυτοδιοικητικοί από Αττική και Πελοπόννησο (όχι νυν άλλα προηγούμενοι που κάποιοι λίγοι μάλιστα έχουν επανεκλεγεί) αλλά και πιθανά κάποιοι που έγραφαν ωραίες υπουργικές αποφάσεις. Πιθανά όμως τα σπιτάκια να πάνε λίγο πιο πίσω γιατί η εισαγγελία καταπιάστηκε λίγο ποιο αργά.

Ο λάκκος με τα φίδια

Μιας και μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ ακούμε καλά λόγια για τις ικανότητες και την εντιμότητα του νέου προσωρινού επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ κ Γιάννη Καββαδά. Βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση του γιατί πηγαίνει στην κυριολεξία στο λάκκο με τα φίδια καθώς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένουν άνθρωποι οι οποίοι με βάση τις συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τη δικογραφία που πήγε στη Βουλή έχουν κάνει σημεία και τέρατα. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι στην ΑΑΔΕ έχουν λάβει ήδη τα μέτρα τους καθώς εδώ και λίγες εβδομάδες έχουν εγκατασταθεί επίλεκτα στελέχη της στον ΟΠΕΚΕΠΕ που ζητούν και έχουν λάβει σωρεία στοιχείων τα οποία έχουν δουλέψει για να αποφευχθούν οι κακοτοπιές.

Βροχή παρουσιάσεων

Βαρύ ταξιδιωτικό πρόγραμμα έχουν οι επικεφαλής και τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών το μήνα που ξεκινά σήμερα. Αυτή την την εβδομάδα ταξιδεύουν στην Νέα Υόρκη όπου θα κάνουν παρουσιάσεις Το αφήγημα των τραπεζών στα συνέδρια που έχουν η UBS και η Citigroup όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ερωτήματα που θα τεθούν για τις επιδόσεις στα έσοδα από τόκους και φυσικά την κερδοφορία του δεύτερου εξαμήνου. Με το που θα τελειώσουν στις ΗΠΑ επιστρέφουν για λίγο και στη συνέχεια ακολουθεί το Λονδίνο.

Η διαφορά μεταξύ Alpha και Commerzbank

Μιας και ο λόγος για τις τράπεζες χωρίς αμφιβολία οι εξελίξεις στην Apha εντυπωσιάζουν καθώς πλέον το ποσοστό της Unicredit είναι εντυπωσιακό. Σημειώνεται ότι πριν τις κινήσεις στην Alpha οι Ιταλοί είχαν κάνει τα … ανάλογα και στην Commerzbank όπου εκεί μαζί με τα παράγωγα προσεγγίζει το 30%. Μόνο που μεταξύ Alpha και Commerzbank υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Στην Ελλάδα η αύξηση ποσοστού είναι φιλική και επιθυμητή στην Γερμανία μάλλον όχι και τόσο επιθυμητή. Σημειώνεται ότι στη Γερμανία με την υπέρβαση του 30% πρέπει να γίνει δημόσια πρόταση και δεν είναι γνωστό τι θα πράξει η Unicredit.

Η Commerzbank αμύνεται και έχει και ένα ακόμα όπλο που είναι η τιμή της μετοχής που πλέον έχει ανέβει πολύ. Το ερώτημα είναι ποιος ο σχεδιασμός των Ιταλών μπροστά στην τραπεζική ενοποίηση που πολύ λιβανίζουν στη Γερμανία αλλά δεν φαίνεται να τη θέλουν όταν πρόκειται για τις δικές τους τράπεζες και ειδικά όταν πρόκειται να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Μην ξεχνάμε τις υπερβάσεις (κομψά το λέμε) για να σωθεί η Deutsche bank που έχει φτάσει ουκ ολίγες φορές στο χείλος του γκρεμού.

Νέφος από το Ντουμπάι

Σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα προβλήματα της Ιντρακόμ Telecom όπου φαίνεται ότι το πράγμα είναι πιο σοβαρό από όσο δείχνει και η πληροφόρηση έρχεται με το σταγονόμετρο. Για το θέμα της καταβολής των μισθών μάλιστα έχει ερώτηση και το ΚΚΕ στη Βουλή που έχει ισχυρή παρουσία στο σωματείο της εταιρίας. Όμως φαίνεται ότι το πρόβλημα εξυπηρέτησης υποχρεώσεων έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς μαθαίνουμε πως η εταιρία leasing από την οποία έχουν μισθωθεί αυτοκίνητα έχει μεγάλες απαιτήσεις και όταν τα αυτοκίνητα προσέρχονται για συντήρηση τα παρακρατά.

Πάντως η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή καθώς η Intracom Telecom δεν είναι μια μικρή εταιρία καθώς φαίνεται ότι απασχολεί πάνω από 1500 άτομα προσωπικό το οποίο είναι προφανές ότι αισθάνεται ανασφαλές. Ειδικά μάλιστα όταν δεν έχει κανένας ακριβώς καταλάβει ποιος είναι ο τελικός επενδυτής της εταιρίας καθώς εκεί υπάρχει ένα νέφος από το Ντουμπάι.

Πάρτι συγχώνευσης

Παρά το γεγονός ότι το κλίμα στο Χρηματιστήριο δεν είναι το καλύτερο η μετοχή της Ιντραλότ την περασμένη Παρασκευή έκανε στην κυριολεξία πάρτι με πολύ ισχυρή ζήτηση. Και αυτό ήταν αναμενόμενο μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων αλλά και την τελική ευθεία που έχει λάβει η συγχώνευση με την Baly’s. H Intralot μετασχηματίζεται σε έναν όμιλο όπου το online gaming θα αντιπροσωπεύει πλέον το 73% των εσόδων, με κύρια αγορά τη Μεγάλη Βρετανία και όχι τις ΗΠΑ όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η Bally’s στη Μεγάλη Βρετανία είναι δεύτερη στο κομμάτι του online καζίνο, με περίπου 6 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και εντυπψσιακό περιθώριο κέρδους γύρω στο 40%, που είναι σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και διπλάσιο από τους ανταγωνιστές της.

Το νέο σχήμα που θα προκύψει από την ένωση Intralot και Bally’s θα έχει έσοδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ και EBITDA μεταξύ 380 και 440 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία, που συνδυάζει μετρητά και μετοχές, αποτιμά τον τομέα International Interactive της Bally’s στα 2,7 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή περιλαμβάνει καταβολή 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά και την έκδοση νέων μετοχών της Intralot, αξίας 1,136 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω νέου δανείου 1,6 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, καθώς και 400 εκατ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ). Για την τελευταία έχουν γίνει προκαταρκτικές παρουσιάσεις στο Λονδίνο ενώ στις 8 του μήνα θα πραγματοποιηθεί road show για την προσέλκυση νέων επενδυτών που θα μπουν στην αύξηση κεφαλαίου και θα αγοράσουν μετοχές από το ταμπλό. Οι αγορές από ότι φαίνεται ξεκίνησαν λόγω των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του road show ενώ η εταιρία που θα προκύψει θα είναι από τις μεγαλύτερες ελληνικές εισηγμένες.

Ξεπέρασε και την Coca Cola Τρία Έψιλον

Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι ο μήνας όπου η Metlen θα μπει και τυπικά στο μεγαλύτερο σαλόνια της Ευρώπη ενώ από σήμερα θα διαπραγματεύονται παράλληλα σε Λονδίνο και Αθήνα όλες οι μετοχές της εταιρίας μετά και την ολοκλήρωση του squeeze out. Και αυτό διότι αναμένεται να ενταχθεί στο δείκτη FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνουν παίρνοντας τη θέση της Taylor Wimpey Plc. Η τελική απόφαση θα ληφθεί στις 3 Σεπτεμβρίου με βάση την τιμή κλεισίματος της 2ας Σεπτεμβρίου αλλά φαίνεται ότι θεωρείται δεδομένη.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας ξεπέρασε τα 7 δις ευρώ και η μετοχή την περασμένη Παρασκευή έκλεισε στα 54,8 εκ ευρώ με τους διεθνείς οίκους να τη βλέπουν ακόμα υψηλότερα. Και αυτό είναι λογικό μόνο και μόνο από τις εισροές χαρτοφυλακίων που επενδύουν στο FTSE 100. Σε ότι αφορά στο χρηματιστήριο της Αθήνα η στάθμιση της Metlen έχει ήδη ξεπεράσει όλες τις εταιρίες πλην τραπεζών και είναι μεγαλύτερη από τον επίσης κολοσσό της Coca Cola Τρία Έψιλον.

Τα όρια του εμπαιγμού

Εκεί στην περίφημη Austriacard δεν φαίνεται γενικώς να τα πάνε καλά με τις προβλέψεις και μάλιστα δεν προειδοποιούν κιόλας με αποτέλεσμα η τακτική τους να έχει επιπτώσεις στην μετοχή. Γιατί οι επενδυτές μπορούν να καταλάβουν ότι μια εταιρία δεν επιτυγχάνει τους στόχους της όταν τους εξηγηθεί έγκαιρα το πως και το γιατί αλλά δεν ανέχονται όπως προκύπτει εκ των πραγμάτων να υπάρχει μια συμπεριφορά που αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού. Για την ιστορία στο εξάμηνο τα ενοποιημένα έσοδα της Austriacard υποχώρησαν κατά 16% στα €163,6 εκατ., γεγονός που η εταιρία απέδωσε στην ύφεση στην τουρκική αγορά πληρωμών και την επιβράδυνση στις πωλήσεις μεταλλικών καρτών σε Fintech εταιρείες στην Ευρώπη.

Βέβαια αυτά είχε ξεχάσει να τα πει νωρίτερα. Και αυτά που είχε ξεχάσει οδήγησαν και σε βουτιά κερδών €2,5 εκατ. από €11,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η Austriacard πάντως δεν χάνει την αισιοδοξία της και αναμένει ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο. Αν δεν την επιτύχει είναι βέβαιο ότι θα κάνει καιρό να δει στο χαρτοφυλάκιό της μεγάλο επενδυτή. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πέρυσι την άνοιξη έγινε διάθεση μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι από τότε που τις αγόρασαν δεν είδαν άσπρη μέρα.

Δυνατό deal

Πολύ καλή θεωρείται από τους αναλυτές η συμφωνία της Lamda Development με την ΙΟΝ . Και αυτό διότι βρήκε επενδυτή για ένα οικόπεδο το οποίο προοριζόταν για γραφεία και υπήρχε ζήτημα από τότε που η Eurobank έκανε πίσω στην πρόθεσή της να μεταφέρει τα γραφεία της εκεί. Βέβαια μαζί πουλά και οικόπεδα κατοικιών οι οποίες είναι αυξημένης ζήτησης και προβολής και το κυριότερο θα γράψει από τη συμφωνία κέρδη της τάξεως άνω των 200 εκ ευρώ δεδομένου του χαμηλού κόστους που έχει η ίδια στο κόστος γης. Η θετική αποδοχή της συμφωνίας φάνηκε και στη συμπεριφορά της μετοχής η οποία μετά από καιρό απέκτησε ενδιαφέρον και κινητικότητα.