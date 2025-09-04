Θεοδώρα Τζάκρη: Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν Στέφανος Κασσελάκης και Αλέξης Τσίπρας

Με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στο τι τελικά θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και πότε και αν θα ανακοινώσει τελικά κόμμα, η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, απάντησε στο αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν Στέφανος Κασσελάκης με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στο MEGA η Θεοδώρα Τζάκρη ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούν Στέφανος Κασσελάκης και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω και εγώ την παραφιλολογία και τις φήμες περί ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς όμως εκπροσωπούμε κάτι διαφορετικό».

