Ανδρέας Δρυμιώτης: «Αν ο Αλέξης Τσίπρας κατέβει στις εκλογές, δεν θα πάρει ούτε 10% - Έχει γεράσει»

«Αν κατέβει στις εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα πάρει ούτε 10%», ήταν η εκτίμηση που έκανε ο εκλογικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Πολιτικά έχει γεράσει, έγινε αρχηγός, γνώρισε έξι εκλογικές ήττες, τι ζητάει;» αναρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας ότι «πολιτικά υπάρχει κενό, είναι γνωστό, αλλά με παλιά υλικά δεν μπορείς να φτιάξεις νέα πολυκατοικία».

Ο εκλογικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης, καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν έχει κάνει καμία αυτοκριτική», προσθέτοντας ακόμη ότι «η επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα πρακτικά του κρίσιμου συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών το 2015, είναι η μεγαλύτερη υποκρισία». Υποστήριξε μάλιστα ότι «ο Τσίπρας τώρα δεν έχει αφήγημα. Το 2015 ήταν ξεκάθαρο: Εγώ είμαι άφθαρτος αμόλυντος και άχραντος και δεν έχω σχέση με τα μνημόνια και θα βαράω τα νταούλια».

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης ανέφερε και ένα ανέκδοτο με τον Ρομπέν των Δασών που, όπως είπε, έχει δίδαγμα για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Ρομπέν των Δασών είναι στα τελευταία του και φωνάζει τον πιστό του καλόγερο. Του λέει "η τελευταία επιθυμία μου είναι να μου φέρεις το τόξο και το βέλος μου και εκεί που θα πάει το βέλος εκεί θέλω να με θάψετε". Και τον έθαψαν στην ντουλάπα του υπνοδωματίου του γιατί εκεί έφτασε το βέλος».

«Το δίδαγμα είναι άμα μεγαλώσεις δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο με τα νιάτα σου» κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.