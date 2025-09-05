Live: Ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη

Τα χαρτιά του ανοίγει ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη, μία μόλις ημέρα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού.

Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν έκανε τίποτα από αυτά που η κοινωνία χρειάζεται και η πατρίδα έχει ανάγκη.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και επισήμανε ότι ο πληθωρισμός εξαϋλώνει τα εισοδήματα, όχι μόνο των οικονομικά αδύναμων αλλά και της μεσαίας τάξης.

Υψώνοντας τον τόνο της επίθεσης κατά της κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας είπε πως η πατρίδα μας σήμερα πορεύεται με πυξίδα τις παλιές χρεωκοπημένες πολιτικές, με ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο, με μια φθηνή και άδικη ανάπτυξη, με ένα διαβρωμένο κράτος και με μια γενικευμένη διαθορά, χωρίς προηγούμενη την περίοδο της μεταπολίτευσης. Προσέθεσε πως οι ανισότητες αντί να συρρικνώνονται, διευρύνονται.

Υπό αυτό το πρίσμα, προέταξε την ανάγκη ενός μεγάλου αναπτυξιακού σοκ.

