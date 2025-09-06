Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα - Κλειστό το κέντρο

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα οι διαδηλωτές για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 19:00 από τον Σύλλογο Πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Eurokinissi

Πανελλαδικό κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα απηύθυνε μέσω διαδικτύου η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού.

«Βγαίνουμε στους δρόμους, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό» έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook, καλώντας τους πολίτες να δώσουν δυναμικό «παρών» σε κάθε πόλη της Ελλάδας.

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται «όπου χτυπά ελληνική καρδιά», με στόχο –όπως σημείωσε– το δικαίωμα στην αληθινή και δίκαιη ζωή, που «επαναφέρει την τάξη και μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια». Στην ανάρτησή της έκανε λόγο και για το δικαίωμα «στο φως, στο οξυγόνο, στα όνειρα και στην ελπίδα».

Απροσπέλαστο το κέντρο λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας

Σε εξέλιξη είναι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας

Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται και σε πολές πόλεις της Ελλάδας όπως η Θεσσαλονίκη, η Λαμία, η Πάτρα, η Λάρισα.

