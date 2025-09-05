Συγκεντρώσεις το Σάββατο 6/9 σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη

Πανελλαδικό κάλεσμα για συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα το Σάββατο (6/9) απηύθυνε μέσω διαδικτύου η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού.

«Βγαίνουμε στους δρόμους, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό» έγραψε στην ανάρτησή της στο Facebook η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Όλοι μαζί για το δικαίωμα στην αληθινή ζωή! Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη! Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια! Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο… Το δικαίωμα στα όνειρα και την ελπίδα».

Το κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού είναι για τις 19:00 στο Σύνταγμα ενώ συγκεντρώσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες συγκεντρώσεις σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας.

