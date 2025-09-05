Ηράκλειο: Άνοιξε το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης»

Λίγα λεπτά μετά τις 18.00 πάρθηκε η απόφαση από τον κτηνοτροφικό κόσμο να λήξουν οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που είχαν στηθεί τις προηγούμενες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Το κυκλοφοριακό χάος που προκλήθηκε από τις κινητοποιήσεις αναμένεται σταδιακά να αποσυμφορηθεί.

Νωρίτερα οι κτηνοτρόφοι, είχαν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ στο ύψος της Παντάνασσας, μετέφεραν το απόγευμα την κινητοποίησή τους στον κόμβο του αεροδρομίου, προκαλώντας εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα. Σχεδόν ολόκληρη η πόλη του Ηρακλείου βρέθηκε αντιμέτωπη με κυκλοφοριακό χάος, με ουρές οχημάτων και μεγάλες καθυστερήσεις.

Η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη και για τους ταξιδιώτες καθώς πολλοί τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους και με τις βαλίτσες ανά χείρας να περπατήσουν μερικές εκατοντάδες μέτρα προς το αεροδρόμιο προκειμένου να μην χάσουν τις πτήσεις τους. Παράλληλα, οδηγοί εγκλωβισμένοι στην κίνηση καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική διέξοδος, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ατελείωτες ουρές.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που συμμετείχαν στα μπλόκα από Ηράκλειο, Πέραμα και Λασίθι, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ για τα αιτήματά τους.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

Σε υπόμνημα που απέστειλε στον πρωθυπουργό, η Συντονιστική Επιτροπή Κινητοποιήσεων ζητεί την παρέμβασή του, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

Να γίνουν άμεσα όλες οι πληρωμές που έχουν καθυστερήσει με ευθύνη του Υπουργείου.

Να τελειώνουν γρήγορα οι έλεγχοι και να μεταφερθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να διασφαλίσετε τις ενισχύσεις που δικαιούμαστε ανεξάρτητα Τεχνικής Λύσης.

Να γίνουν αποδεκτά ως επιλέξιμοι βοσκότοποι, τα γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα που σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί δάσος.

Να στηριχθεί η ντόπια κτηνοτροφία της Κρήτης με έναν διαφορετικό τρόπο ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψιν το υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας.

