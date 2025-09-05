Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής (05/09) σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία του κυκλώματος στην Κρήτη.

Όπως είπε στην εκπομπή LiveNews ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, δεν γνωρίζει γιατί ο αρχηγός του κυκλώματος ζητούσε επίμονα να τον κάνει Μητροπολίτη και απαντά στα όσα ακούγονται για το όνομά του.

«Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δικογραφία βρίσκονται αρκετά ονόματα. Δυστυχώς όμως μόνο το δικό μου όνομα έχει δοθεί στη δημοσιότητα», είπε αρχικά ο Αρχιμανδρίτης.

Όπως είπε σχετικά με τη συνομιλία του, επανέλαβε το ότι είχε πάει να τελέσει αγιασμό και ότι ο διάλογος αφορούσε το λείψανο του Αγίου Λουκά που θα έφερνε για τον αγιασμό.

Στη συνέχεια είπε ότι «Εδώ εμείς οι Κρητικοί δεν έχουμε μόνο τα εκκλησιαστικά, θα πιούμε και το κρασί μας, θα κάνουμε και την παρέα μας. Όμως δεν μπορώ να ξέρω εγώ το μητρώο του καθενός».

Τόνισε ακόμη ότι δεν ζήτησε ούτε πρόκειται να ζητήσει ποτέ την παρέμβαση κάποιου για να λάβει εκκλησιαστικό αξίωμα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων, η εμπλοκή του ονόματός του στην δικογραφία είναι μόνο στο σημείο που ο αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη, φαίνεται σε διάλογό του με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο να ζητά την παρέμβασή του για να τον τοποθετήσουν στη θέση του Μητροπολίτη Χανίων.

«Δεν ευθύνομαι εγώ αν κάποιος μίλησε για το όνομά μου» είπε σχετικά, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι πνευματικά του παιδιά που είναι νομικοί θα ελέγξουν την επόμενη εβδομάδα γιατί έγινε αυτό με το όνομά του.

Όπως αποκάλυψε δεν είναι καν υποψήφιος για τη μητρόπολη, και περιγράφει πως αφού εκοιμήθη ο πρώην Μητροπολίτης κυρός Δαμασκηνός, του είχε ζητήσει να καταθέσει το όνομά του, όμως το όνομά του δεν βρίσκεται καν στη λίστα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο παρέμβασης για να διεκδικήσει τη θέση, τόνισε μεταξύ άλλων πως «Το αν θα είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη δεν είναι θέμα του Καμμένου ούτε του Τραμπ αλλά της συνόδου».

Όσον αφορά δημοσιεύματα που σχετίζονται με ροζ βίντεο που αφορούν κάποιον κληρικό, διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για τον ίδιο, κατέληξε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.

Η συνομιλία με τον «εγκέφαλο»

Ερωτηθείς ο αρχιμανδρίτης για την συνομιλία που υπάρχει μέσα στην δικογραφία με τον ίδιο και τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος της μαφίας ανέφερε:

«Μου ζήτησε να μεταβώ στο χώρο του, που έχει ένα παρεκλήσι του Αγίου Λαζάρου, να τελέσω έναν αγιασμό. Στον αγιασμό αυτό δεν ήμουν μόνος μου, ήταν και άλλοι επιφανείς της τοπικής κοινωνίας. Το εκκλησάκι αυτό επειδή είναι στο όνομα του Αγίου Λαζάρου και έχω στην κατοχή μου τεμάχιο λειψάνων του αγίου, που βρίσκεται μέσα στην εικόνα, είπα ότι θα φέρω την εικόνα για να προσκυνήσετε και να πάρετε την ευλογία».

Για τον φερόμενο δράστη είπε πως τον γνωρίζει, καθώς εκκλησιαζόταν στην ενορία του. «Προσφάτως ευχαρίστησα και δημόσια το πρόσωπό του, έκανε μία δωρεά προθύμων για απόρους που υπάρχουν στην ενορία».

Σε μια από τις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και είναι στην δικογραφία, ο κατηγορούμενος έχει την εξής συζήτηση με τον αρχιμανδρίτη:

Κατηγορούμενος: Είναι όντως γνήσιο το λείψανο, ή είναι ψεύτικο από ζώο;

Μελχισεδέκ: Σκάσε ρε μ… μη λες μ…

Ο ίδιος τοποθετήθηκε λέγοντας: «Όταν ένας άνθρωπος σου λέει ότι αυτά που έχεις δεν είναι γνήσια, εγώ… μπορεί εκείνη τη στιγμή να ήρθα σε μια στάση αδυναμίας. Το άλλο σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτή τη δικογραφία να μην εμπλέκεται αλλού το όνομά μου παρά μόνο σε κάποιες συνομιλίες, που έχουν γίνει με τρίτους , όπως αυτό που έχει "σηκωθεί" πολύ με τον κύριο Καμμένο».

«Δεν ζήτησα ποτέ ούτε θα ζητήσω ποτέ από κανέναν να κάνει παρέμβαση για κάποιο εκκλησιαστικό γεγονός. Το μόνο που κάνω είναι να ζητώ βοήθεια από επιχειρηματίες ή από διάφορους φορείς για την ενορία μου που καλούμαι να διακονήσω τα τελευταία δύο χρόνια», ξεκαθάρισε ο αρχιμανδρίτης.

Στην συνέχεια όταν ερωτήθηκε ο αρχιμανδρίτης γιατί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος ζητούσε επίμονα από την Πάνο Καμμένο να γίνει μητροπολίτης ο π. Μελχισεδέκ, ο ίδιος απάντησε:

«Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο συγκεκριμένος μιλούσε με όλους τους φορείς και της Κρήτης αλλά και της τοπικής κοινωνίας, μιλούσε με εισαγγελείς, μιλούσε με διάφορους».

Για το θέμα που τα αδέλφια και κατηγορούμενοι για τη μαφία της Κρήτης διεκδικούσαν δικαστικά τα 175 στρέμματα του μοναστηριού Αγία Τριάδα, επικαλούμενοι χρησικτησία, επεσήμανε:

«Για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας για τα 175 στρέμματα το γνώριζαν όλες οι εκκλησιαστικές αρχές εδώ. Ποτέ δεν είχαμε μια τέτοια συζήτηση (για το θέμα της συγκεκριμένης Εκκλησιαστικής περιουσίας). Αυτός θεωρούσε ότι είχε λήξει το θέμα με την περιουσία εκεί».

Επίσης ο π. Μελχισεδέκ με αφορμή την παρουσία του στο Live News ξεκαθάρισε:

«Επειδή έχουν βγει ότι υπάρχουν κάποια ροζ βίντεο που αφορούν έναν κληρικό, αυτός ο κληρικός δεν είμαι εγώ. Ούτε τα ροζ βίντεο, ούτε οι αγοραπωλησίες, ούτε οτιδήποτε άλλο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία που δεν αναφέρεται το όνομα μου δεν έχω εμπλοκή».

