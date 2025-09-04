Μεγάλη διαδήλωση το Σάββατο στην Αθήνα για τα Τέμπη - Η ανάρτηση - κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού

Με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το τραγικό δυστύχημα 

Μεγάλη διαδήλωση το Σάββατο στην Αθήνα για τα Τέμπη - Η ανάρτηση - κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη διοργανώνεται στην Αθήνα για το προσεχές Σάββατο, ημέρα που ο πρωθυπουργός θα ανακοινώνει τα μέτρα στη ΔΕΘ.

Η Μαρία Καρυστιανού προέβη σε σχετική ανάρτηση. «6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες ! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά» υπογραμμίζει στο κάλεσμά της.

Αναλυτικά αναφέρει στην εκτενή ανακοίνωσή της με πολλές αιχμές:

Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ !

Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών!
Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…

ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά…
Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα ο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ.

Χωρίς να μας απαντήσει 2,5 χρόνια μετά «τι έκαψε ζωντανά τα παιδιά μας;» και ΧΩΡΙΣ έρευνα για το παράνομο φορτίο!

Έκλεισε λίγες ώρες πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους !
Χωρίς να συμπεριλαμβάνουν το πόρισμα που μιλά για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες σε ακόμη 12 σημεία!!!

Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε.

Δεν υπάρχει πια καμία προσδοκία ότι οι Θεσμοί και η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης θα υπερασπιστούν το Δίκαιο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις έπραξαν το αναμενόμενο! Παρανόμως κινήθηκαν με τον πιο αθέμιτο και ανεπίτρεπτο τρόπο για την κοινωνία, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη μνήμη των νεκρών μας!

Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε όλοι μας στους συμπολίτες μας. Σε κάθε γονιό, σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής της χώρας. Σε κάθε ευσυνείδητο δημοσιογράφο και δικαστικό λειτουργό, που οδηγείται από τη ψυχή και το ήθος του.

Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας.

6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!

Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα απο τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία!

Αυτό είναι η ζωή μας!
Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας!
Βγαίνουμε στους δρόμους!
Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για την θλιβερή και ψεύτικη «πραγματικότητα» που μας επιβάλλουν με την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα.
Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη.

Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί βουνά!
Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί βουνά!

6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες ! Σε όλη την Ελλάδα!
Όπου χτυπά ελληνική καρδιά.

Όλοι μαζί για το δικαιωμα στην αληθινή ζωή!
Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη!
Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια!
Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο...

Το δικαίωμα στα όνειρα και την ελπίδα.

Η ζωή ειναι ελπίδα, είναι όνειρο, ειναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα μας βρει στο δρόμο ως ένα !

Στο σημείο που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή… ας κινηθούμε για τη μνήμη των νεκρών μας… για τη μνήμη όλων όσοι βίωσαν το άδικο και όλων όσοι αποκλείστηκαν από τη ζωή για ένα δικό μας καλύτερο αύριο …

Χωρίς χρώματα
Χωρίς κόμματα
Χωρίς συμφέροντα
Μόνο για το καλό
Το Ανώτατο Καλό

