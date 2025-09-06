Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους διαδηλωτές για τις συγκεντρώσεις της ΔΕΘ – Απροσπέλαστο το κέντρο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για την εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 20:00 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στο πλαίσιο των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Στα κεντρικά μηνύματα των φετινών κινητοποιήσεων κυριαρχούν η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση, αλλά και ζητήματα όπως η τραγωδία στα Τέμπη και ο πόλεμος που μαίνεται στη Γάζα.

Ήδη στην πλατεία της ΧΑΝΘ έχουν συγκεντρωθεί εργατικά συνδικάτα και φορείς της Βόρειας Ελλάδας του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, καθώς και φοιτητές, ενώ το «παρών» δίνει και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε δήλωσή του ο κ. Κουτσούμπας είπε πως ο κόσμος βγήκε σήμερα στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί γι΄αυτό το «σάπιο κράτος».

Στην Καμάρα οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού και αναρχικού χώρου μαζί με κοινωνικές συλλογικότητες μετά την προσυγκέντρωση, έχουν κατέβει στο οδόστρωμα και έχει κλείσει η οδός Εγνατία.

Την ίδια ώρα ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου και θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο και μετά από ομιλίες κατευθύνθηκαν με πορεία προς την πλατεία ΧΑΝΘ.

Στην πλατεία της ΧΑΝΘ υπάρχει και ομάδα αγροτών που διαμαρτύρονται για το κόστος παραγωγής και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων κι όπως είπαν εκπρόσωποί τους, η αστυνομία απαγόρευσε μικρό αριθμό τρακτέρ να προσεγγίσουν στο κέντρο της πόλης.

Επιπλέον υπάρχει κάλεσμα συγκέντρωσης για την τραγωδία των Τεμπών, στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Το κέντρο της πόλης είναι απροσπέλαστο με τις αρχές να προβαίνουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ισχυρά είναι και τα μέτρα της αστυνομίας, με δυνάμεις της ΕΛΑΣ να έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», όπου κανείς δεν μπορέσει να φτάσει αν δεν διαθέτει πρόσκληση, ενώ σε όλο το κέντρο υπάρχει απαγόρευση κίνησης και στάθμευσης.

Με πληροφορίες από voria.gr

