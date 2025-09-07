Χαλκιδική: Σώοι εντοπίστηκαν στη θάλασσα 4 Αυστριακοί στα ανοιχτά του Αγίου Όρους

Σώοι εντοπίστηκαν 4 Αυστριακοί, που βρέθηκαν στη θάλασσα, στα ανοιχτά του κόλπου του Αγίου Όρους, κοντά στην Αμμουλιανή της Χαλκιδικής, όταν αναποδογύρισε το σκάφος τους.

Όπως αναφέρει το voria.gr, οι 4 επιβάτες επέβαιναν σε ταχύπλοο μήκους 6 μέτρων, το οποίο για άγνωστη αιτία αναποδογύρισε και βρέθηκαν στη θάλασσα.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από τη θάλασσα με 2 πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και από αέρα συνέδραμε ένα Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι επιβάτες βρέθηκαν και ανασύρθηκαν σώοι.

Μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη, όπου ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης