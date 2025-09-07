Φωτιά σε γραφείο κοντά στη Λαχαναγορά Ηρακλείου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όταν ξέσπασε φωτιά σε γραφείο που βρίσκεται κοντά στη Λαχαναγορά, δίπλα σε χώρο διαλογής απορριμμάτων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στον χώρο διαλογής, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.