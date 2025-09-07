Παρανάλωμα του πυρός ΙΧ στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών
Από την φωτιά δεν κινδύνεψε κανείς ωστόσο το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς
Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών λίγο μετά την έξοδο για Λαχανά.
Το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ΙΧ να τυλίγεται στις φλόγες κάτω από άγνωστες συνθήκες στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα έχουν κινητοποιηθεί τρία πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες. Ευτυχώς από τη φωτιά δεν κινδύνεψε κανείς ωστόσο το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.
Δείτε το βίντεο:
Με πληροφορίες από thestival.gr
