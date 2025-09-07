Φωτιά στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής – Στη μάχη της κατάσβεσης και εναέρια μέσα
Στο σημείο της φωτιάς έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
