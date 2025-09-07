Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μαγαζί στον Εύοσμο – Άρπαξαν με χρήση βίας ένα άτομο

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη δυτική Θεσσαλονίκη, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέριε το thestival.gr, άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα το οποίο βρίσκεται στον Εύοσμο, με έναν εξ αυτών να βγάζει όπλο και να πυροβολεί την πόρτα.

Έπειτα οι δράστες άρπαξαν με χρήση βίας ένα άτομο -το οποίο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα- στο αυτοκίνητό τους και έγιναν «καπνός».

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο παθών εντοπίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το άτομο έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αστυνομικές Αρχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

