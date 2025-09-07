Λάρισα: Ακούστηκαν πυροβολισμοί και έπεσαν σκάγια σε κατοικημένη περιοχή

Ένα ακόμη περιστατικό που καταγράφτηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9) γύρω στις 3 μ.μ. θορύβησε και τρόμαξε κατοίκους δύο περιοχών στη Λάρισα, στη Νέα Σμύρνη όσο και στην περιοχή του ΑΤΑ, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί και τα σκάγια σκορπίστηκαν σε βεράντες και ταράτσες.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, οι καταγγελίες έγιναν μέσω αναρτήσεων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το εν λόγω περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς συμβαίνει συχνά με τους πυροβολισμούς στον αέρα να γίνονται κατά την διάρκεια γλεντιών σε γάμους και αρραβώνες που λαμβάνουν χώρα σε σπίτια στη Νέα Σμύρνη.

Οι απεγνωσμένοι κάτοικοι ζητούν για μια ακόμη φορά την αρωγή της αστυνομίας και των τοπικών αρχών προκειμένου να επέμβουν για να σταματήσει αυτή η κατάσταση φοβούμενοι για ατυχήματα.

