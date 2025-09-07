Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Λευκόγεια Δράμας – Επιχειρούν και εναέρια
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
