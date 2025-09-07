Μαφία Κρήτης: Βίντεο ντοκουμέντο από την διακίνηση ναρκωτικών

Ένα βίντεο ντοκουμέντο αποκάλυψε η ΕΡΤ στο οποίο έχουν καταγραφεί μέλη της οργάνωσης στην Κρήτη την ώρα που διακινούν ναρκωτικά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε η ΕΡΤ φαίνεται μέλος της εγκληματικής οργάνωσης να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Χανίων.

Δευτερόλεπτα μετά τον πλησιάζει πελάτης με τον οποίο είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Μετά τις απολογίες τους 14 από τους 33 συλληφθέντες της πρώτης δικογραφίας που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών πήραν τον δρόμο για τη φυλακή.

Τα δύο αδέρφια επιχειρηματίες που φέρονται να βοηθούσαν τα μέλη της εγκληματικές οργάνωσης αφέθηκαν ελεύθερα για την πρώτη δικογραφία με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο στη συνέχεια συνελήφθησαν εκ νέου με ένταλμα για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας.

Τα δύο αδέρφια αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, να οδηγηθούν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Τεράστιο επιχειρηματικό κρεσέντο χαρακτήρισαν την διαδικασία δύο από τους συνηγόρους των συλληφθέντων ενώ όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στο τέλος ο θησαυρός θα χαρακτηρισθεί ως... άνθρακας.

Δεν αποκλείεται για την υπόθεση της εκκλησιαστικής μαφίας να εκδοθούν και νέα εντάλματα σύλληψης.

