ΟΠΕΚΕΠΕ: Θεσσαλοί αγρότες «βάφτισαν» πατάτα το σιτάρι στην Κάρλα και «τσέπωσαν» 2 εκατομμύρια ευρώ

Σοβαρές αποκαλύψεις για την παράνομη δράση επιτήδειων έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν ευρωπαϊκούς πόρους για ανύπαρκτες καλλιέργειες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, στη Θεσσαλία, στην περιοχή της λίμνης Κάρλα, αγρότες δήλωσαν 800 στρέμματα με βαμβάκι και σιτάρι ως καλλιέργειες πατάτας, προκειμένου να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις. Πράγματι, έλαβαν επιδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως στην Κάρλα δεν έχει καλλιεργηθεί ποτέ η πατάτα.

Παράλληλα, τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων στη βιολογική μελισσοκομία δείχνουν ότι οι μισές από τις κυψέλες που δηλώθηκαν για το 2025 είναι «φαντάσματα», δηλαδή δεν υφίστανται στην πραγματικότητα.

