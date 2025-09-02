ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκαέξι ΑΦΜ από τη Δυτική Ελλάδα εισέπραξαν 382.000 ευρώ

Σημαντικές αποκαλύψεις για παράνομες εισπράξεις αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν στο φως στη Δυτική Ελλάδα, μετά την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας (Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία) εντοπίστηκαν συνολικά 16 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομα το ποσό των 382.544, 81 ευρώ.

Από αυτούς τους δικαιούχους, επτά έλαβαν επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι εννέα εισέπραξαν ποσά μικρότερα των 20.000 ευρώ.

Το εύρος του ελέγχου

Η έρευνα αφορούσε το διάστημα 2019–2024 και περιλάμβανε 819.620 μοναδικές αιτήσεις ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων. Κατά τη διαδικασία εξετάστηκαν πάνω από 6.000 αιτήσεις, με τις αρχές να καταλογίζουν συνολικά 22 εκατομμύρια ευρώ σε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Οι παραπάνω εξελίξεις ήρθαν μετά από ποινική έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι, λοιπόν, από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των ετών 2019 – 2024.

Η έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έχει σκοπό τη συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων, για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

1. Εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,

2. κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

3. κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

4. ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

