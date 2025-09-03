ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

Οι αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις. Από την 73χρονη που εισέπραττε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χωρίς στρέμμα γης, μέχρι επιδοτήσεις σε νεκρούς και πλαστά μισθωτήρια.

Η υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνει διαστάσεις που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Από τα 1.036 ΑΦΜ που είχαν μπει αρχικά στο μικροσκόπιο, η κυβέρνηση αφήνει να διαρρεύσει ότι η λίστα μπορεί να εκτοξευθεί σε δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, με εκτιμήσεις που μιλούν για έλεγχο έως και 90.000 περιπτώσεων. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ήδη σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Η 73χρονη με τα 900.000 ευρώ για τα… «αόρατα» βοσκοτόπια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται μια 73χρονη από τη Δυτική Μακεδονία, η οποία φέρεται να έχει εισπράξει πάνω από 900.000 ευρώ για βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν ποτέ. Η γυναίκα δεν κατείχε ούτε ένα στρέμμα γης, ωστόσο εμφανιζόταν να καρπώνεται επιδοτήσεις που αντιστοιχούν σε μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Μητέρα και κόρη με «μαϊμού» δηλώσεις

Παράλληλα, αποκαλύπτεται και μια οικογενειακή υπόθεση. Συγκεκριμένα, μια μητέρα με την κόρη της που έλαβαν 750.000 ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις. Αν και είχαν στην κατοχή τους κάποια μικρά αγροτεμάχια, τα περισσότερα χωράφια που δήλωναν δεν υπήρχαν ούτε στους χάρτες ούτε στα κτηματολογικά αρχεία.

Νεκροί που… καλλιεργούσαν

Σοκ αποτελούν και οι επιδοτήσεις σε νεκρούς. Τουλάχιστον 200 περιπτώσεις αφορούν άτομα που έχουν αποβιώσει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Με πλαστά μισθωτήρια, αγροτικές εκτάσεις «ενοικιάζονταν» σε τρίτους, χωρίς οι πραγματικοί κληρονόμοι να γνωρίζουν τίποτα. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα έγγραφα ήταν στο σύνολό τους πλαστά.

Οι θεσσαλικές «ντομάτες»

Στη Θεσσαλία, το σκάνδαλο πήρε άλλες διαστάσεις. Καλλιεργητές που κανονικά θα έπρεπε να εισπράττουν επιδοτήσεις για βαμβάκι, δήλωναν ότι καλλιεργούσαν… ντομάτες. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν παράνομα χρήματα για ανύπαρκτες εκτάσεις, αυξάνοντας τεχνητά τα ποσά που λάμβαναν.

Η παρέμβαση της Εισαγγελίας

Η Εισαγγελία έχει ήδη δώσει εντολή για εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι επιδοτήσεις ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Σε όσους δεν επιστρέψουν τα ποσά, θα ενεργοποιούνται άμεσα οι διαδικασίες για δέσμευση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα.

Όπως όλα δείχνουν, οι αποκαλύψεις δεν έχουν τελειώσει. Κάθε μέρα προκύπτουν νέες υποθέσεις που αποκαλύπτουν ένα δίκτυο καταχρήσεων πολύ πιο εκτεταμένο και οργανωμένο απ’ όσο μπορούσε κανείς να φανταστεί.

