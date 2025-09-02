ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αγρότες - βουλευτές που έχουν χάσει τον ύπνο τους

Προσέξτε. Δεν κατηγορούνται μόνο για ρουσφέτια σε επιδοτήσεις, αλλά και ότι κάποιοι από αυτούς έβαζαν με απάτες στην τσέπη τους χρήματα από κοινοτικές επιδοτήσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν στήσει "φάμπρικα" και έτρωγαν με δέκα μασέλες.

Δεν βγαίνανε μάνα μου με τη βουλευτική αποζημίωση και δήλωναν κάνα μελίσσι παραπάνω για να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.

Από ανάγκη τα έκαναν οι δύσμοιροι. Δεν είναι απατεώνες. Είναι καλά παιδιά που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον.

Απλά έπεσαν σε μια στιγμή αδυναμίας...

Ένα είναι βέβαιο. Με τα όσα θα αποκαλυφθούν θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Και στη συνέχεια θα αναρωτιούνται γιατί ο λαός τους βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

ΥΓ: Εγώ ρωτάω ήρεμα: Τελικά όλοι αυτοί ήταν μαϊμού αγρότες η μαϊμού βουλευτές;