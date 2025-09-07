Θεσσαλονίκη: Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Πλαγιάρι
Την επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Πλαγιάρι, η οποία ξέσπασε στις 12:50 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου Θέρμης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν και δύο ελικόπτερα.
