Απόπειρα αυτοκτονίας στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Ένας νεαρός ηλικίας 23 ετών αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, με το περιστατικό να έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 23χρονος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αυτοπυροβολήθηκε με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπό και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Cretalive, ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο ΠΑΓΝΗ.