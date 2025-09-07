Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στα Ιωάννινα – Άνοιξαν οι ουρανοί το μεσημέρι της Κυριακής

Η εντονη βρχόπτωση προκάλεσε προβλήματα σε δρόμους και γειτονιές της πόλης

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στα Ιωάννινα – Άνοιξαν οι ουρανοί το μεσημέρι της Κυριακής
Ισχυρή καταιγίδα με χαρακτηριστικά μπουρινιού έπληξε το μεσημέρι της Κυριακής (7/9) την πόλη των Ιωαννίνων.

Μέσα σε λίγα λεπτά οι ουρανοί άνοιξαν, με έντονη βροχόπτωση που συνοδεύτηκε από δυνατούς ανέμους, προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους και γειτονιές.

Η απότομη αλλαγή του καιρού ήρθε μετά από μέρες υψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή, θυμίζοντας για ακόμη μια φορά τη μεταβλητότητα του φθινοπωρινού καιρού στην Ήπειρο.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Βροχή Ιωάννινα
Βροχή Ιωάννινα

Δείτε επίσης το βίντεο:

Με πληροφορίες από epirusgate.gr

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στα Ιωάννινα – Άνοιξαν οι ουρανοί το μεσημέρι της Κυριακής

