Πανσέληνος - Τώρα η θεαματική ολική έκλειψη του «Ματωμένου Φεγγαριού» - Κοιτάξτε ψηλά - Βίντεο

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, κορυφώνεται η αυγουστιάτικη Πανσέληνος, χαρίζοντας ένα μαγευτικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Το φαινόμενο, εκτός από την ομορφιά του, κουβαλά και μια μακραίωνη πολιτισμική παράδοση, συνδέοντας τη φύση με την ανθρώπινη παρατήρηση και την ποίηση των καλοκαιρινών νυχτών.

Σε περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας είναι ορατή μία εντυπωσιακή πανσέληνος με ολική έκλειψη Σελήνης, γνωστή ως «Ματωμένο Φεγγάρι».

Το φθινοπωρινό «Φεγγάρι του Τρύγου» συμβαίνει παράλληλα με την ολική έκλειψη, προκαλώντας ένα μοναδικό αστρονομικό φαινόμενο που εντυπωσιάζει τους παρατηρητές.

Το φαινόμενο είναι ορατό και στην Ελλάδα

Η έκλειψη ξεκίνησε στις 20:30 ώρα Ελλάδας, με την κορύφωσή της να γίνεται γύρω στις 21:11, όταν η Σελήνη θα αποκτήσει την χαρακτηριστική κόκκινη - πορτοκαλί απόχρωση. Η έκλειψη θα ολοκληρωθεί στις 21:52.

Για να παρακολουθήσετε το «Ματωμένο Φεγγάρι», απλά κοιτάξτε τον ουρανό. Με γυμνό μάτι θα απολαύσετε το θέαμα, ενώ η χρήση κιάλια ή μικρού τηλεσκοπίου θα σας επιτρέψει να δείτε με μεγαλύτερη ευκρίνεια τις λεπτομέρειες της Σελήνης.

Σημειώνεται ότι για να παρακολουθήσετε το φαινόμενο δεν χρειάζεται κάποιος συγκεκριμένος εξοπλισμός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγείτε έξω και να στρέψετε το βλέμμα στον ουρανό.

Οι ακριβείς χρόνοι του φαινομένου έχουν ως εξής:

Έναρξη ολικής έκλειψης: 20:30

Μέγιστο ολικής έκλειψης: 21:11

Τέλος ολικής έκλειψης 21:52

Η «ματωμένη» Πανσέληνος θα λάμψει στον ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι ορατή για περίπου 82 λεπτά.

Για καλύτερη παρατήρηση του εντυπωσιακού φαινομένου προτείνεται να έχετε καλή θέα προς τα ανατολικά- νοτιοανατολικά.

Μια σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη και τα τρία ουράνια αντικείμενα παρατάσσονται στη σειρά έτσι ώστε το φεγγάρι να περάσει στη σκιά του πλανήτη μας.

Όταν το φεγγάρι βρίσκεται μέσα στο πιο σκοτεινό μέρος της σκιάς της Γης, που ονομάζεται umbra, παίρνει μια κοκκινωπή απόχρωση, η οποία έχει οδηγήσει στο παρατσούκλι «ματωμένο φεγγάρι», σύμφωνα με τη NASA. Αυτή η σκιά δεν είναι τέλεια, έτσι αχνές ηλιαχτίδες γλιστρούν γύρω από τις άκρες της σκιάς, λούζοντας το φεγγάρι με λαμπρές, ζεστές αποχρώσεις που της δίνουν το «ματωμένο» αυτό χρώμα.

