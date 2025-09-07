Πανσέληνος: Αντίστροφη μέτρηση για το «ματωμένο φεγγάρι» - Τι ώρα θα δούμε την ολική έκλειψη Σελήνης

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την αποψινή πανσέληνο και την ολική έκλειψη Σελήνης που θα σημειωθεί σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με το φαινόμενο να πλήρως ορατό από Ελλάδα και Κύπρο κατά τις κύριες φάσεις της.

Η Σελήνη στην Ελλάδα θα ανατείλει στις 19:41 ενώ η έκλειψη είναι ήδη σε εξέλιξη.

Τη νύχτα της 7ης Σεπτεμβρίου ο κόσμος θα γίνει μάρτυρας ενός από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια σόου της δεκαετίας. Μια «αιματοβαμμένη» ολική έκλειψη Σελήνης.

Στην Ελλάδα θα δούμε το φεγγάρι να ανατέλλει «μισοφαγωμένο» καθώς η σεληνιακή έκλειψη θα έχει ήδη ξεκινήσει. Στις 20.30' θα ξεκινήσει η κύρια φάση της ολικής έκλειψης η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.50'. Το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Σημειώνεται ότι για να παρακολουθήσετε το φαινόμενο δεν χρειάζεται κάποιος συγκεκριμένος εξοπλισμός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγείτε έξω και να στρέψετε το βλέμμα στον ουρανό.

Οι ακριβείς χρόνοι του φαινομένου έχουν ως εξής:

Έναρξη ολικής έκλειψης: 20:30

Μέγιστο ολικής έκλειψης: 21:11

Τέλος ολικής έκλειψης 21:52

Αναλυτικά οι φάσεις της Πανσέηνου του Σεπτέμβρη με τις ώρες timeanddate.com

Η «ματωμένη» Πανσέληνος θα λάμψει στον ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου και θα είναι ορατή για περίπου 82 λεπτά.

Για καλύτερη παρατήρηση του εντυπωσιακού φαινομένου προτείνεται να έχετε καλή θέα προς τα ανατολικά- νοτιοανατολικά.

Μια σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη και τα τρία ουράνια αντικείμενα παρατάσσονται στη σειρά έτσι ώστε το φεγγάρι να περάσει στη σκιά του πλανήτη μας.

Όταν το φεγγάρι βρίσκεται μέσα στο πιο σκοτεινό μέρος της σκιάς της Γης, που ονομάζεται umbra, παίρνει μια κοκκινωπή απόχρωση, η οποία έχει οδηγήσει στο παρατσούκλι «ματωμένο φεγγάρι», σύμφωνα με τη NASA. Αυτή η σκιά δεν είναι τέλεια, έτσι αχνές ηλιαχτίδες γλιστρούν γύρω από τις άκρες της σκιάς, λούζοντας το φεγγάρι με λαμπρές, ζεστές αποχρώσεις που της δίνουν το «ματωμένο» αυτό χρώμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους επόμενους μήνες και μέχρι και το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν και αλλά ενδιαφέροντα αστρολογικά φαινόμενα και συγκεκριμένα: