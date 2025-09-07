Θεσπρωτία: Η λίμνη Προντάνη μετατράπηκε σε... πεδιάδα

Η Λίμνη Προντάνη, ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Θεσπρωτίας, παρουσιάζει φέτος μια δραματική εικόνα καθώς η ανομβρία έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα καθώς την έχει μετατρέψει σε ξερή πεδιάδα!

Η λίμνη (Αμπελιά, Ψάκα), βρίσκεται σε ήπιο φυσικό τοπίο, χαμηλό υψόμετρο (139–329 m, μέσος όρος 167,84 m) και δασικές εκτάσεις με κυρίαρχα δέντρα βελανιδιάς.

Οι αεροφωτογραφίες που δημοσιεύει το thespro.gr είναι δραματικές. Εκεί όπου άλλοτε κυριαρχούσε το νερό και η πλούσια ορνιθοπανίδα, σήμερα υπάρχει σκόνη, ξερή λάσπη και λιγοστή βλάστηση.

Η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων μηνών οδήγησαν στην πλήρη αποξήρανση της λίμνης, η οποία αποτελεί τμήμα προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Με μήκος που ξεπερνά το 1,5 χιλιόμετρο και έκταση περίπου 370 στρεμμάτων, η Προντάνη υπήρξε διαχρονικά καταφύγιο για μεταναστευτικά πουλιά, υδρόβια είδη και ερπετά, αλλά και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα, το φυσικό αυτό καταφύγιο δείχνει να δοκιμάζεται όσο ποτέ. Κτηνοτρόφοι της περιοχής οδηγούν πλέον τα κοπάδια τους στο ξερό έδαφος της λίμνης για βοσκή, ενώ η εικόνα των κοπαδιών στη μέση της «εξαφανισμένης» λίμνης είναι ενδεικτική της κατάστασης.

Η Προντάνη δεν είναι η μοναδική λίμνη της Ηπείρου που επηρεάστηκε από την παρατεταμένη ανομβρία, ωστόσο η πλήρης αποξήρανσή της αποτελεί καμπανάκι κινδύνου για την τύχη των υδάτινων οικοσυστημάτων.

