Ιωάννινα: Μεγάλες ζημιές στην Κοσμηρά από την χαλαζόπτωση

Μεγάλες είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στην Κοσμηρά και την ευρύτερη περιοχή από την χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Οι μεγαλύτερες σημειώνονται στα αμπέλια, κυρίως σε αυτά που ήταν θέμα λίγου χρόνου να ξεκινήσει ο τρύγος.

Όπως αναφέρουν στο epiruspost.gr, κάτοικοι της περιοχή, το χαλάζι έπεφτε σε μεγάλο μέγεθος αλλά μαζί με βροχή.

«Αν δεν έπεφτε ανακατεμένο με βροχή τότε θα είχαν σπάσει και τα κούτσουρα» ήταν η χαρακτηριστική φράση ανθρώπων που μετρούν απώλειες της σοδειάς τους και βλέπουν τον κόπο που έκαναν για μήνες να πηγαίνει τελικά χαμένος.

