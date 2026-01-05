Κυρανάκης: «Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»

Τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 21,5%

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Για τη μεγάλη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία τη χρονιά που μας πέρασε έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης.

«Σε σύγκριση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 665 νεκροί, μιλάμε για μείωση 21,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα. Και αυτό δεν είναι κάτι που απλώς έτυχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και καθημερινής δουλειάς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Κυρανάκης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

«Το 2025 έκλεισε με μια σημαντική είδηση. Η χώρα κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους. Δεν είναι ένας αριθμός για να πανηγυρίσουμε, είναι όμως ένας αριθμός που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη χρονιά της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη.

Σε σύγκριση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 665 νεκροί, μιλάμε για μείωση 21,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα. Και αυτό δεν είναι κάτι που απλώς έτυχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και καθημερινής δουλειάς.

Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μας στο Υπουργείο Μεταφορών, ψηφίσαμε τον αυστηροποιημένο Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος απέδωσε στην πράξη. Καθοριστική ήταν και η εντατική αστυνόμευση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που πήρε προσωπικά αυτή την υπόθεση, καθώς και την Ελληνική Αστυνομία που βρίσκεται καθημερινά στον δρόμο με διαρκείς και ουσιαστικούς ελέγχους. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την εορταστική περίοδο διενεργήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει πως οι οδηγοί αλλάζουν συμπεριφορά.

Παράλληλα, δώσαμε έμφαση στην πρόληψη. Η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνησης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” αξίζει στους εργαζόμενους των ΜΜΜ, που έκαναν αυτό το μέτρο πράξη και συνέβαλαν έμπρακτα στη μείωση των τροχαίων.

Αλλά και η παράδοση νέων και ασφαλέστερων οδικών αξόνων, όπως ο Πάτρα–Πύργος, με τη δουλειά και τις ενέργειες του Υπουργού Χρίστου Δήμα αλλά και των προηγούμενων Υπουργών, ενισχύει συνολικά την οδική ασφάλεια. Αυτή η βελτίωση θα ενταθεί ακόμη περισσότερο και εντός του 2026 με τη διεύρυνση του δικτύου καμερών, που καταγράφουν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης οδικές παραβάσεις, διευκολύνοντας το έργο των αρχών και καθιερώνοντας μια κουλτούρα λογοδοσίας.

Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Και αυτός είναι ο μόνος δείκτης που μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να βελτιώνεται».

