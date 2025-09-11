Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο

Δεν έχουν τέλος οι θυσίες στην άσφαλτο της Κρήτης, καθώς μια νέα τραγωδία καταγράφηκε δυστυχώς τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, αυτή τη φορά μία νεαρή κοπέλα, 23 ετών έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε στον παραλιακό δρόμο των Μαλίων, λίγο μετά τις 05.00 το πρωί.

Διαβάστε επίσης