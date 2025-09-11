Κίνηση στους δρόμους: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Ένα ακόμη δύσκολο πρωινό για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο Αττικής

Η εικόνα της κίνησης από τον Κηφισό

Η εικόνα της κίνησης από τον Κηφισό

Eurokinissi
Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σήμερα από νωρίς το πρωί σε αρκετές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Οι οδηγοί από σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα με την κίνηση στους δρόμους καθώς οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία

Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Αναλυτικά, στο «κόκκινο» ο Κηφισός ακαι στα δύο ρεύματα απότ ο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη είνια η κίνηση σε Κηφισίας και Μεσογείων, στη Λ. Ποσειδώνος αλλα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Δείτε την κατάσταση που επικρατούσε στις 8:30 το πρωί της Πέμπτη (11/9) στο οδικό δίκτυο της Αττικής:

kinisi1.jpg

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή παρατηρείται σε:

  • Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) ΑΠΌ ΧΑΙΔΑΡΙ ΕΩΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
  • Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) ΑΠΌ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) ΑΠΌ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑ ΕΩΣ ΡΟΣΙΝΙΟΛ
  • Αλεξάνδρας
  • Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος)
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
  • Λ. Συγγρού (άνοδος)
  • Σταδίου
  • Λιμάνι Πειραιά
  • Βάρης-Κορωπίου
  • Λ.Σχιστου ΠΡΟΣ ΝΕΟΑΚ

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό οι οποίες φτάνουν τα 20 λεπτά.

Συγκεκριμένα:

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα).

