Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΟΔΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΙΚΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

945

Λειτουργία

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 10:00:00 πμ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΑΪΡΉ ΘΕΟΦΙΛΟΥ.

668

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 10:30:00 πμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1057

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΝΤΙΝΟΡΟΣ έως κάθετο: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΡΙΖΑΡΗ έως κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ έως κάθετο: ΡΙΖΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΡΙΖΑΡΗ έως κάθετο: ΠΡΑΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΡΙΖΑΡΗ απο κάθετο: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΒΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

903

Λειτουργία

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

948

Λειτουργία

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 11:30:00 πμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΑΕΡΤΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

929

Λειτουργία

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

905

Λειτουργία

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

928

Λειτουργία

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 33 - 41 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΒΕΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΜΥΤΣΑΙΩΝ έως κάθετο: ΒΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1063

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΙ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ.

667

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΟΛΩΜΟΥ - ΚΟΡΟΜΗΛΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΑΛΥΨΟΥΣ

384

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 1:00:00 μμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

670

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΑΚΟΒΕΝΤΙ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΕΦΕΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΕΚΡΩΠΟΣ

1436

Λειτουργία

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 3:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΙΤΤΑΣ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΔΙΔΥΜΟΤΩΝ, ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΗΡΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΣΟΥΡΗ, ΕΥΒΟΙΑΣ.

669

Κατασκευές

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 4:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ - ΝΗΡΕΩΝ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΕΡΓΙΝΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΛΥΜΘΟΥ - ΙΚΤΙΝΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΚΡΕΟΝΤΟΣ - ΕΡΓΙΝΟΥ

234

Λειτουργία

11/9/2025 8:00:00 πμ

11/9/2025 4:00:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΥΓΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΡΑΛΛΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΝΟΠΗΣ έως κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΔΙΑΣ απο κάθετο: ΦΡΥΓΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΑΛΛΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΑΛΛΕΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

936

Λειτουργία

11/9/2025 8:30:00 πμ

11/9/2025 11:30:00 πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΘΗΡΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΩΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΙΑΣ απο κάθετο: ΜΩΛΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

11/9/2025 8:30:00 πμ

11/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ

1064

Κατασκευές

11/9/2025 10:00:00 πμ

11/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 49 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ απο κάθετο: ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 52 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 51 - 53 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1061

Κατασκευές

11/9/2025 10:00:00 πμ

11/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 138 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 55 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 116 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

1062

Κατασκευές

11/9/2025 10:00:00 πμ

11/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΠΟ.ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

1059

Κατασκευές

11/9/2025 11:00:00 πμ

11/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΣΙΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΣΙΟΝΗΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

946

Λειτουργία

11/9/2025 11:00:00 πμ

11/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΗΣΙΟΝΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΣΙΟΝΗΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

946

Λειτουργία

11/9/2025 11:00:00 πμ

11/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΗΒΗΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

11/9/2025 11:30:00 πμ

11/9/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΕΠΟΛΙΩΝ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΕΠΟΛΙΩΝ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ

947

Λειτουργία

11/9/2025 11:30:00 πμ

11/9/2025 2:30:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΚΕΡΚΥΡΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

Εξυπηρέτηση τρίτων

11/9/2025 11:30:00 πμ

11/9/2025 2:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ απο κάθετο: ΗΓΗΣΙΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ απο κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΟΡΟΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

1060

Κατασκευές

11/9/2025 12:00:00 μμ

11/9/2025 3:30:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

1058

Κατασκευές

11/9/2025 12:30:00 μμ

11/9/2025 4:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΟΛΩΝΟΥ - ΕΥΡΙΠΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ - ΚΡΟΝΤΗΡΗ - ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ - ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡΟΣ

385

Κατασκευές

11/9/2025 1:00:00 μμ

11/9/2025 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΚΑΒΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1435

Λειτουργία

11/9/2025 2:00:00 μμ

11/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΜΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΑΓΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΚΙΣΤΗΣ απο κάθετο: ΠΑΓΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΕΣΠΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

904

Λειτουργία

