Κίνηση στους δρόμους: «Φρακαρισμένη» η Κηφισίας, έπεσαν τσιμέντα στο οδόστρωμα

Καλύτερη είναι η εικόνα της κίνησης στους δρόμους του Λεανοπεδίου.

Η κίνηση στον Κηφισό, την Αττική Οδό και την Παραλιακή βελτιώθηκε ωστόσο, στην άνοδο του Κηφισού παραμένουν τα προβλήματα.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην Λ. Κηφισίας στο ύψος του κτηρίου της Περιφέρειας Αττικής καθώς έπεσαν από διερχόμενο φορτηγό στο οδόστρωμα τσιμέντα, στο ρεύμα προς Κηφισιά, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της Τροχαίας αλλά και συνεργεία του Δήμου για να ρυθμίσουν και να διευκολύνουν την κίνηση των οχημάτων έως ότου απομακρυνθούν τα υλικά από το οδόστρωμα.

Δείτε την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της Αττικής λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης.

