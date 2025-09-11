Φωτιά στο Μαρκόπουλο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης για φωτιά στο Μαρκόπουλο.
H Πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε κλήση στις 11.05 π.μ. για φωτιά σε υπαίθριο χώρο πλησίον οινοποιείου.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 6 Πυροσβέστες και 2 οχήματα.
