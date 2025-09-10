Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε εν κινήσει απορριμματοφόρο – Η κίνηση που απέτρεψε τα χειρότερα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά σε απορριμματοφόρο στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη. Τα άμεσα αντανακλαστικά του οδηγού απέτρεψαν τα χειρότερα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 11:00. Το απορριμματοφόρο του Δήμου Παύλου Μελά που μετέφερε ανακυκλώσιμα υλικά από κάδους της περιοχής κινείτο επί της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά).

Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιλήφθηκε πως στην καρότσα του οχήματος υπήρχαν υλικά που προκάλεσαν την εκδήλωση φωτιάς. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο για τέτοια περιστατικά, βγήκε αμέσως σε παράδρομο της Λεωφόρο και απέρριψε τα ανακυκλώσιμα υλικά στο οδόστρωμα.

