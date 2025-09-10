Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Εξερράγη γκαζάκι - Νεκρός ένας άνδρας

Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν εξερράγη γκαζάκι οικιακής χρήσης σε υπόγεια αποθήκη διώροφου κτηρίου. Στο χώρο, σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργούσε αυτοσχέδιο εργαστήριο επισκευής υποδημάτων.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε θανάσιμα ο άνδρας που βρισκόταν εντός του υπογείου. Το θύμα διέμενε σε ισόγειο διαμέρισμα του ίδιου κτηρίου και χρησιμοποιούσε την αποθήκη ως χώρο εργασίας.

Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ κλιμάκιο πραγματοποίησε έλεγχο για τυχόν κίνδυνο νέας ανάφλεξης.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.

