Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά -Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση με κρεμάστρα

Η Ιατροδικαστική υπηρεσία δεν... είδε τίποτα από τα προφανή!

Newsbomb

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά -Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση με κρεμάστρα
INTIME NEWS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις 4 ύποπτες υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που είχε αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, εξετάζει ενδελεχώς η Εισαγγελέα Πατρών, ώστε να διευκρινιστεί αν τα πορίσματα εκδόθηκαν σωστά και δεν υπήρχαν εγκληματικές παραλείψεις.

Οι υποθέσεις επανεξετάζονται μετά τις καταθέσεις ιατρών, μεταξύ των οποίων του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη και του παιδοχειρουργού Βασίλη Αλεξόπουλου. Το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνά πλέον όλες τις καταγγελίες κακοποίησης παιδιών που μπήκαν στο αρχείο ακόμη και τις υποθέσεις πιθανής δολοφονίας βρεφών που τα αίτια θανάτου τους αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια με σχετικές γνωματεύσεις της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας.

Η παρέμβαση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων έγινε μετά την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νίκος Νικολάου, για τις αποκαλύψεις ότι τουλάχιστον σε 4 περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλθηκαν από τους Ιατρούς της Πάτρας, οι τοπικοί ιατροδικαστές έκλεισαν τα μάτια.

Ο 4χρονος με τα σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα

Η πρώτη υπόθεση που «άνοιξε» αφορά ένα παιδί 4 χρόνων που βρέθηκε με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό του από κρεμάστρα.

Στο «κάδρο» των υπόπτων είχαν βρεθεί συγγενικά πρόσωπα του 4χρονου.

Το πόρισμα των ιατροδικαστών ωστόσο ανέφερε πως το παιδί χρησιμοποίησε μόνο του την κρεμάστρα.

Το αγόρι ΑμΕΑ

Οι αστυνομικοί διερευνούν και μία περίπτωση αγοριού ΑμεΑ που βρέθηκε με σημάδια κακοποίησης κατά τη διάρκεια νοσηλείας του.

Σε αυτήν την περίπτωση είχε γίνει και δεύτερη ιατροδικαστική, η οποία επίσης δεν «μιλά» για κακοποίηση.

Αν και οι γιατροί επέμεναν για τα ύποπτα σημάδια, οι 2 ιατροδικαστικές εκθέσεις δεν εντόπισαν κάτι το ανησυχητικό και έτσι η υπόθεση εξετάζεται και πάλι.

Μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, έχουν καταθέσει οι ιατροί Ανδρέας Ηλιάδης και Βασίλης Αλεξόπουλος καθώς και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο θάνατος του βρέφους από το Γιάννενα

Η τρίτη υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο ενός βρέφους 2.5 μηνών, το οποίο πριν από περίπου 11 χρόνια διακομίσθηκε από νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε νοσοκομείο της Πάτρας σε κακή κατάσταση. Έχοντας σημάδια κακοποίησης, το βρέφος μπήκε απευθείας σε ΜΕΘ.

Οι γιατροί, με επικεφαλής τον Ανδρέα Ηλιάδη, έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος είχε πέσει θύμα κακοποίησης από πρόσωπα του περιβάλλοντός του και πιθανότατα από τον ίδιο τον πατέρα του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις απεικονιστικές εξετάσεις προέκυψε πως το βρέφος είχε το «σύμπτωμα του ταρακουνήματος» και έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχε ραγίσματα στα πλευρά, τα οποία ήταν πρόσφατα αλλά και παλαιότερα.

Παρά τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος τελικά κατέληξε.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, όπως όφειλε, κατήγγειλε τα πάντα στην αστυνομική και στην εισαγγελική Αρχή, παραθέτοντας μάλιστα ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του άτυχου βρέφους. Ακολούθησε ποινική προκαταρκτική εξέταση, η οποία κατέληξε στην παραπομπή του πατέρα του βρέφους σε δίκη.

Ο κατηγορούμενος ωστόσο αθωώθηκε λόγω της ιατροδικαστικής έκθεσης που υπέγραψε ο ιατροδικαστής Πατρών Ανδρέας Γκότσης (είναι πλέον σε αργία) στην οποία ανέφερε πως το βρέφος δεν πέθανε από την κακοποιήση αλλά από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Πλέον ο φάκελος επανεξετάζεται από τη Γενική Διεύθυνση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Η υπόθεση της Κέρκυρας

Η 4η υπόθεση είναι αυτή με το 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα. Η μητέρα του είπε ότι τελικά δεν αυτοκτόνησε (όπως έλεγαν) ωστόσο το παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Η καταγγελία αναφέρει πώς ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης δεν εντόπισε ίχνη κακοποίησης.

Το παιδί νοσηλεύτηκε από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Κέρκυρα. Τον Οκτώβριο πέθανε.

Η πλευρά Γκότση υποστηρίζει πώς η κακοποίηση συνέβη στο διάστημα Σεπτέμβρη – Οκτώβρη και όταν είχε έρθει από Κέρκυρα στην Πάτρα.

*Πληροφορίες από tempo24.news.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Clio έχει αναβαθμιστεί συνολικά!

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σπείρα άρπαξε χρυσές αλυσίδες από τρία άτομα σε μια μέρα

09:17ΕΘΝΙΚΑ

Υδρογονάνθρακες: Όλα τα βλέμματα στη Chevron - Τι θα γίνει με τις έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία εμβολίζει τον αστυνομικό

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία ενέκρινε για πρώτη φορά εμβόλιο για να σώσει τα κοάλα από χλαμύδια

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μέγα Σπήλαιο: Το σοκαριστικό εύρημα με τα ροζ βίντεο στα κινητά - Οι ενεχυροδανειστές και ο κατάλογος του ηγούμενου

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστική επίθεση νεαρών με ξύλα σε 13χρονο – Τον έστειλαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ο στρατός στους δρόμους μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις - Διαδηλωτές πυρπόλησαν το Κοινοβούλιο - Έκαψαν την πρώην πρώτη κυρία

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ: Πώς λειτουργεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας - Η μοναδική φορά που επιστρατεύθηκε

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής, αισθάνομαι άσχημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

07:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς συνελήφθη ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Η καταγγελία που τον «έκαψε»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ο στρατός στους δρόμους μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις - Διαδηλωτές πυρπόλησαν το Κοινοβούλιο - Έκαψαν την πρώην πρώτη κυρία

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα φορολογίας: Τι ισχύει για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους - Πίνακες και παραδείγματα

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μέγα Σπήλαιο: Το σοκαριστικό εύρημα με τα ροζ βίντεο στα κινητά - Οι ενεχυροδανειστές και ο κατάλογος του ηγούμενου

23:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: H συγκλονιστική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η κραυγή του Σλούκα - Βίντεο

08:05LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε... τη συναυλία του για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ