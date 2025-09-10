Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους θανάτους που καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία και έχουν χαρακτηριστεί ως «φυσιολογικά αίτια».

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν όλες οι υποθέσεις από την 1η Ιανουαρίου 2020, με επίκεντρο τις εκθέσεις που είχε εκδώσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Ιατροδικαστής της υπόθεσης ήταν ο κύριος Ανδρέας Γκότσης, όπως άλλωστε ήταν και στα 3 παιδιά της Ρούλας Πισπιρίγκου και στους θανάτους των παιδιών με δράστρια την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Το υπόβαθρο της έρευνας

Η ευρεία αυτή διαδικασία ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις για τις δολοφονίες των παιδιών στην Αμαλιάδα, που έφεραν προσωρινό κλείσιμο της υπηρεσίας στην Πάτρα. Από εκεί είχαν προκύψει κρίσιμες γνωματεύσεις για δύο από τα βρέφη που ομολόγησε ότι σκότωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου, αλλά και για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Όπως μετέδωσε η Ιωάννα Μάνδρου από το MEGA, στο πλαίσιο της νέας έρευνας εξετάστηκαν πρώτα οι φάκελοι που αφορούσαν μικρά παιδιά, όπου οι εκθέσεις ανέφεραν παθολογικά αίτια. Όταν, ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία έφτασε σε μία συγκεκριμένη υπόθεση βρέφους, οι ελεγκτές, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «σήκωσαν τα χέρια ψηλά».

Το περιστατικό του 2013

Η υπόθεση αφορά ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών που στις 30 Δεκεμβρίου 2013 μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων λόγω σοβαρών αναπνευστικών προβλημάτων. Το παιδί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γιατροί που το παρέλαβαν εντόπισαν αμέσως σημάδια που θύμιζαν κακοποίηση. Ζήτησαν τότε τη συνδρομή της αστυνομίας και της εισαγγελίας ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε τραυματιστεί το βρέφος. Παρά την κινητοποίηση, το παιδί κατέληξε ύστερα από οκτώ ημέρες νοσηλείας. Στην ιατροδικαστική έκθεση, ωστόσο, αναφερόταν ότι ο θάνατος οφειλόταν σε παθολογικά αίτια.

Τα στοιχεία που αγνόησε η ιατροδικαστική γνωμάτευση

Το MEGA αποκάλυψε το περιεχόμενο των ιατρικών εξετάσεων του 2013, που δείχνουν εικόνα εντελώς διαφορετική από την τελική γνωμάτευση.

Πρώτη εξέταση: εκχυμώσεις στους γλουτούς, μώλωπες στο δεξί μέρος του μετώπου, εκδορά στη μύτη αριστερά.

Βυθοσκόπηση: αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή, εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα.

Μαγνητική εγκεφάλου: υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία, υπαραχνοειδής αιμορραγία, κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού.

Ακτινογραφία θώρακα: παλιά κατάγματα στα πλευρά.

Παρά τα παραπάνω ευρήματα, το πόρισμα της ιατροδικαστικής ανέφερε ως αιτία θανάτου «ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα», αφήνοντας ανοιχτά σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της γνωμάτευσης.

«Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο»

H γιαγιά, που είναι η μητέρα του πατέρα των παιδιών, είπε πως ο γιος της σήμερα είναι κρατούμενος στη φυλακή με την κατηγορία ενδοοικογενειακή βία, καθώς χειροδίκησε στην σύζυγό του.

Για την υπόθεση του πρώτου μωρού της οικογένειας που μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων στις 30 Δεκεμβρίου του 2013 και κατέληξε μετά από 8 μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο του Ρίο είπε η γιαγιά:

«Το είδα στο νοσοκομείο στο Ρίο. Πήγα με τον κ. Ηλιάδη στη ΜΕΘ και είδα στο μωράκι κάποιες μελανιές. Ο γιος μου είναι οξύθυμος αλλά να φθάσει σε αυτό το σημείο όχι», τόνισε μιλώντας στο «Live News».

Αναφορικά με το 2ο παιδί που φέρει κάταγμα στο μηριαίο οστό ανέφερε: «Εκείνο το διάστημα ο γιος μου δούλευε. Πηγαίνοντας σπίτι έπεσε για ύπνο και το μωρό έκλαιγε. Ρώτησε τη σύζυγό του γιατί κλαίει το μωρό και γύρισε και του είπε στον ύπνο του πάτησε με τον αγκώνα του το πόδι του μωρού».

«Επειδή δεν μου αρέσει να καλύπτω πράγματα, μου είχε πει ο γιος μου ότι η μάνα του μωρού το πέταξε στον καναπέ», ανέφερε με επιφύλαξη η γιαγιά.

Στην ερώτηση πού βρίσκεται σήμερα η μητέρα των παιδιών απάντησε: «Είναι στο χωριό της και της έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών της. Και από τους δύο γονείς».

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υποθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το εσωτερικών Υποθέσεων ερευνά ύποπτες υποθέσεις από την ιατροδικαστική της Πάτρας. Μετά την έρευνα της Ιατροδικαστικής Αθηνών στην ιατροδικαστική της Πάτρας έχουν εντοπιστεί ύποπτοι φάκελοι και το Εσωτερικών Υποθέσεων καλείται να διερευνήσει την παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένου ιατροδικαστή.

Η έρευνα των Αρχών δεν αφορά μόνο τον θάνατο του βρέφους που απεβίωσε το 2013 αλλά και άλλων υποθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Πάτρα ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις.

Διαβάστε επίσης