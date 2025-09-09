Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις

Στο Εσωτερικών Υποθέσεων έχει στείλει ο εισαγγελέας την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 ετών το 2013 στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το εσωτερικών Υποθέσεων έρευνα ύποπτες υποθέσεις από την ιατροδικαστική της Πάτρας. Μετά την έρευνα της Ιατροδικαστικής Αθηνών στην ιατροδικαστική της Πάτρας έχουν εντοπιστεί ύποπτοι φάκελο και το Εσωτερικών Υποθέσεων καλείται να διερευνήσει την παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένου ιατροδικαστή.

Η έρευνα των Αρχών δεν αφορά μόνο τον θάνατο του βρέφους που απεβίωσε το 2013 αλλά και άλλων υποθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Πάτρα ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις.

Η υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Πάτρα το 2013

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις για τις υποθέσεις των παιδιών στην Αμαλιάδα και την Πάτρα και το προσωρινό «λουκέτο» που μπήκε στην υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Το βρέφος είχε διακομιστεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Πατρών.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, χτυπήματα σε όλο το σώμα, πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και αιμορραγία στα μάτια. Παρ’ όλα αυτά, η ιατροδικαστική έκθεση του Ανδρέα Γκότση απέδωσε τον θάνατο σε «παθολογικά αίτια».

Η ενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης διαβίβασε στην Εισαγγελία της Πάτρας τον φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο οποίος είχε κατασχεθεί μαζί με πολλούς άλλους από την ιατροδικαστική υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης σε φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών και, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΠΔ 30/2025, διερευνάται φάκελος που αφορά θάνατο βρέφους, όπου τα ευρήματα από την ιατροδικαστική και παθολογοανατομική εξέταση δεν συνάδουν με τα ευρήματα από τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο».

