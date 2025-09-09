Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις

Για εγκληματική ενέργεια ερευνάται η υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 ετών στην Πάτρα το 2013

Κατερίνα Ρίστα

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις
Unsplash
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Εσωτερικών Υποθέσεων έχει στείλει ο εισαγγελέας την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 ετών το 2013 στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το εσωτερικών Υποθέσεων έρευνα ύποπτες υποθέσεις από την ιατροδικαστική της Πάτρας. Μετά την έρευνα της Ιατροδικαστικής Αθηνών στην ιατροδικαστική της Πάτρας έχουν εντοπιστεί ύποπτοι φάκελο και το Εσωτερικών Υποθέσεων καλείται να διερευνήσει την παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένου ιατροδικαστή.

Η έρευνα των Αρχών δεν αφορά μόνο τον θάνατο του βρέφους που απεβίωσε το 2013 αλλά και άλλων υποθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Πάτρα ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις.

Η υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Πάτρα το 2013

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις για τις υποθέσεις των παιδιών στην Αμαλιάδα και την Πάτρα και το προσωρινό «λουκέτο» που μπήκε στην υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Το βρέφος είχε διακομιστεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Πατρών.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, χτυπήματα σε όλο το σώμα, πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και αιμορραγία στα μάτια. Παρ’ όλα αυτά, η ιατροδικαστική έκθεση του Ανδρέα Γκότση απέδωσε τον θάνατο σε «παθολογικά αίτια».

Η ενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης διαβίβασε στην Εισαγγελία της Πάτρας τον φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο οποίος είχε κατασχεθεί μαζί με πολλούς άλλους από την ιατροδικαστική υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης σε φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών και, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΠΔ 30/2025, διερευνάται φάκελος που αφορά θάνατο βρέφους, όπου τα ευρήματα από την ιατροδικαστική και παθολογοανατομική εξέταση δεν συνάδουν με τα ευρήματα από τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

18:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι κορυφαίοι του στίβου επιστρέφουν στο Τόκιο – Το πρόγραμμα των αγώνων

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Χιλιάδες πιστοί στα Μυριοκέφαλα για τον εορτασμό της Παναγίας

18:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συναγερμός» στην Τουρκία - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν

18:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

doValue Greece & IRIS: Πώς εξασφαλίζουμε Γρήγορες και Ασφαλείς Πληρωμές Οφειλών με απλά βήματα

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου - Κάηκε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

17:54LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Πού να ήξερα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά μπαμπάκα μου»

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναγνώριση της Παλαιστίνης ζήτησαν οι δήμαρχοι Αθήνας και Βηθλεέμ - Τι είπαν στη συνέντευξη Τύπου

17:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Δείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Takis 1∞»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έμεινε στα αεροδρόμια μετά από εντολή των ΗΠΑ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις - Σε εξέλιξη η έρευνα πολλαπλών υποθέσεων μυστηριωδών θανάτων

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τιμά τη μνήμη της με δύο προβολές του ντοκιμαντέρ «Callas»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Βελεστίνο - Ήχησε το 112

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών μετά τις απολογίες τους

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου για την επίθεση στο Κατάρ: Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη - Ήταν 100% ισραηλινή επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου - Κάηκε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξεφεύγει η κατάσταση στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Βίντεο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Μια ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ποιος ήταν ο στόχος

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις - Σε εξέλιξη η έρευνα πολλαπλών υποθέσεων μυστηριωδών θανάτων

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ερευνάται εγκληματική ενέργεια για την υπόθεση με μυστηριώδη θάνατο βρέφους το 2013 - Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στα Νέα Στύρα: Αναλυτικός χάρτης με όλους τους σεισμούς άνω των 4R σε Αττική και Ευβοϊκό από το 1900

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ